La storia incredibile di Giannis Antetokounmpo | stella dell' NBA

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Magari è pure pieno di suprematisti trumpiani tra i suoi fans al Fiserv Forum di Milwaukee. Milwaukee città industriali del Midwest, abituata a gestire una migrazione a basso costo dai Paesi’est Europa.Perché a questi può essere che importi solamente dove sta ora, quanto gli è “utile” adesso e non il percorso che lo ha portato a essere in mezzo a loro oggi.Il basket professionistico americano ha già trovato l’erede designato di LeBron James, quello per il quale si stamperanno milioni di magliette in tutto il mondo, quello che sarà il biglietto da visita più popolare’NBA per il prossimo decennio.Il ragazzo che viene da una famiglia nigeriana che è sbarcata in Grecia nel 1991, e che ha vissuto nella clandestinità per vent’anni. Vent’anni, non venti giorni.È una ...

