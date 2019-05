La Sala della Sfinge della Domus Aurea riappare dopo 2000 anni

Siri revocato : dalla flat tax al Salario minimo - Lega e M5S già divisi sulle priorità della nuova fase : L’uscita del sottosegretario segna il punto massimo della lacerazione dei rapporti tra gli alleati gialloverdi: anche se Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a negare a parole il rischio di una crisi, mettono già sul tavolo tutti i dossier che potrebbero fungere da casus belliper la rottura dopo le elezioni europee del 26 maggio....

Il Corriere della Sera raccolta le buone notizie del terzo settore calabrese nella Sala Napolitano : In occasione dello speciale dedicato alla Calabria, 'buone notizie' del Corriere della Sera oggi pomeriggio ha incontrato alcuni rappresentanti del terzo settore e del mondo accademico e culturale calabrese nella Sala Napolitano del Comune di Lamezia Terme, sede che di good news negli ultimi tempi non ne fornisce alcuna. I 2/3 della commissione che guida l'...

Salario minimo : un lavoratore su cinque guadagna meno della proposta M5S : Interessati alla modifica moltissimi lavoratori e tante aziende, con il rischio per molti settori (come il commercio e il turismo) di alimentare l'occupazione "in nero"...

Liverpool - Klopp : 'Il Barca? Non pensiamo alla rimonta della Roma. Salah non gioca' : Il 3-0 dell'andata era già un fardello pesante. Come se non bastasse si sono aggiunti i forfait di Salah e Firmino . Se la finale di Champions , per il Liverpool , non è una missione impossibile poco ...

CONFERENZA STAMPA - Mercoledì 8 maggio alle 12 Sala degli Arazzi della residenza municipale : Presentazione della '2.a prova del Campionato italiano individuale Fly Casting' di pesca 06-05-2019 / Giorno per giorno Mercoledì 8 maggio 2019 alle 12, nella sala degli Arazzi della residenza ...

CONFERENZA STAMPA - Venerdì 10 maggio alle 11 nella Sala degli Arazzi della residenza municipale : Presentazione della Mille Miglia Ferrara 2019 - Memorial Cesare Borsetti 06-05-2019 / Giorno per giorno Venerdì 10 maggio 2019 alle 11 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la ...

MarSala - L'ATTORE E REGISTA GIORGIO MAGNATO FRUIRA' DEI BENEFICI DELLA LEGGE BACCHELLI : LO HANNO COMUNICATO OGGI AL MAESTRO IL SINDACO ALBERTO DI GIROLAMO E IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ARTURO GALFANO Il maestro GIORGIO MAGNATO, 72 anni, attore e REGISTA di fama ...

1 maggio - Di Maio : “Spero ultimo senza Salario minimo”. A Torino cariche della polizia contro i No Tav - tensioni con il Pd : Al corteo del Primo maggio a Torino la polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di No Tav che da piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo passando dai portici di via Po. C’è stato qualche spintone e il movimento No Tav ha gridato “vergogna, fuori la Digos dal corteo”. Momenti di tensione ci sono stati anche con la delegazione del Partito democratico presente al corteo. I No Tav ...

Emiliano Sala - arrestati i responsabili della diffusione sul web delle foto del cadavere : Individuati ed arrestati i responsabili della diffusione in rete delle foto di Emiliano Sala all’obitorio di Bournemouth La notizia della morte di Emiliano Sala ha fatto il giro del mondo. Il calciatore, scomparso a causa di un incidente aereo nel canale della Manica, è stato ritrovato dopo giorni di ricerche, ma il destino sembra accanirsi contro questa vicenda. A seguito della morte per arresto cardiaco del padre Horacio, avvenuta ...

Un altro atto della persecuzione giudiziale di Milagro Sala : Il Comitato per la Liberazione di Milagro Sala denuncia quest'ennesima farsa, messa in atto dal solito giudice amico del Governatore Gerardo Morales, 'La persecuzione politica e giudiziale non ...

Il padre di Emiliano Sala è morto tre mesi dopo il figlio. Causa della morte? : Il padre di Emiliano Sala è morto tre mesi dopo il figlio. Causa della morte? Nessun figlio dovrebbe sopravvivere alla morte del padre. Mai frase fu più azzeccata per quella che possiamo definire a tutti gli effetti una tragedia nella tragedia. Infatti come se non bastasse già la tragica morte di tre mesi fa del calciatore Emiliano Sala, la famiglia è stata colpita da un altro imprevedibile lutto. È deceduto nelle ultime ore il padre di ...

Miglior calciatore della Premier League - la lista dei sei candidati : fuori Salah [NOMI] : Tre giocatori del Manchester City, due del Liverpool e uno del Chelsea. L’Assocalciatori inglesi ha reso nota la lista dei sei candidati al premio di Miglior giocatore della Premier League 2018-19: si tratta di Bernardo Silva, Raheem Sterling, Sergio Aguero, Virgil van Dijk, Sadio Mane ed Eden Hazard. fuori il vincitore della scorsa edizione, Momo Salah, mentre Sterling e Silva sono in corsa anche per il premio di Miglior giovane ...