La risposta di Rohani agli Usa | l’Iran riprende l’arricchimento dell’uranio 

(Di mercoledì 8 maggio 2019) A un anno esatto dall’uscita degli Stati Uniti dall’intesa sul programma atomicoha deciso di sospendere alcuni dei suoi impegni nell’ambito dell’accordo internazionale raggiunto nel 2015, in particolare per quanto riguardadell’uranio, che proprio l’intesa aveva limitato per evitare che Teheran raggiungesse la capacità di re...

