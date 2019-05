La riscoperta del burro

agi

(Di mercoledì 8 maggio 2019) “Con una quantità sufficiente di, qualsiasi cosa è buona”, diceva la famosa cuoca statunitense Julia Child e come lei devono pensarla in molti oggi, visto che questo alimento sta vivendo una vera e propria rinascita con boom di vendite in tutto il mondo. Per molto tempo accantonato nel frigo, a favore di altri condimenti più magri, ilè riuscito a conquistare il palato dei cinesi - tradizionalmente poco amanti del latte e dei prodotti caseari - al punto che la Cina si è posizionata tra i principali importatori. Ilè tornato così prepotentemente sulle tavole che negli ultimi anni alcuni Paesi, dalla Francia alla Norvegia, dal Canada al Sudafrica, sono rimasti a secco di scorte. Ma cosa c'è dietro il rinnovato amore? Di sicuro tre fattori hanno contribuito alla sua ascesa, si legge su Quartz: il contraccolpo subito dalle carni processate, la popolarità di alcuni ...

