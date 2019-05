La prevenzione del diabete

Lecce : i concerti dell'informazione e della prevenzione - giovedì quarto appuntamento Eugenio Cominetti all'organo : A seguire, il concerto di Ennio Cominetti, organista, compositore e direttore d'orchestra con all'attivo più di duemila concerti in tutto il mondo, definito in America come "a marvelously talented ...

Il “grande” caldo e la sindrome dell’occhio secco : prevenzione e diagnosi : La sindrome dell’occhio secco è una patologia che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito “tra i più sottovalutati disturbi della società moderna”: in Italia colpisce il 90% delle donne in menopausa e il 25% della popolazione over 50. Tra le molte cause vi è il drastico cambiamento delle condizioni climatiche del globo. Le ondate di calore, la siccità ormai quasi perenne, la desertificazione di aree sempre più prossime alla città ...

'Giornata della prevenzione' - a Nardò una postazione per i controlli gratuiti : Il Sindaco di Nardò, Pippi Mellone , il Consigliere Comunale con delega allo Sport Antonio Tondo e il Presidente della Consulta Comunale dello Sport Tony De Paola invitano la cittadinanza neretina a ...

Bando assistente sociale e tecnico della prevenzione Emilia Romagna - farmacista a Milano : Nella Gazzetta Ufficiale n° 30 e 31 di martedì 16 e giovedì 19 aprile sono stati resi noti nuovi bandi pubblici per differenti posizioni professionali. I bandi verranno espletati presso il Nuovo Circondario di Imola (assistente sociale); dall'Azienda Sanitaria Locale di Ferrara, per il ruolo di tecnico della prevenzione e dall'Azienda Fatebenefratelli Sacco di Milano (farmacista). Selezione pubblica assistente sociale Il Nuovo Circondario ...

Cuore : l’importanza della prevenzione e di una diagnosi precoce : La prevenzione e la diagnosi precoce sono importantissime a tutte le età e su tutti i fronti. Gli italiani sono

“Ama le tue gambe” - maggio mese della prevenzione della malattia venosa cronica : Dolore, gonfiore e pesantezza alle gambe non sono solo legati al caldo o a cattive abitudini di vita quotidiane, ma possono nascondere una patologia cronica che, se non trattata, peggiora nel tempo. E’ la malattia venosa cronica (Mvc), patologia che coinvolge il sistema circolatorio e che peggiora se non trattata fin dalle prime avvisaglie. Un malattia, che colpisce 19 milioni di italiani, e si verifica quando le vene delle gambe non ...

Predizione e prevenzione del diabete mellito di tipo 1 nei bambini : Negli ultimi anni molti studi sono stati condotti sul rischio di sviluppare il diabete mellito di tipo 1 (DMT1 ), sulla familiarità per DMT1 , sui geni e sui biomarker immunologici e metabolici coinvolti in questa patologia cronica autoimmune [1]. Ci sono al mondo circa 550.000 bambini con DMT1. Ogni anno il DMT1 viene diagnosticato in circa 86.000 bambini e l’incidenza aumenta del 3% circa ogni anno [2]. Trattandosi di una delle malattie ...

Notre-Dame - l’esperto del Mibac : ‘Con una manutenzione costante - interventi meno invasivi : così si fa vera prevenzione’ : I francesi la chiamavano la forêt, perché con le sue 1.300 travi in legno di quercia era in grado di sorreggere un tetto in piombo da 210 tonnellate. Ma di quella foresta, che per secoli ha assicurato protezione alla cattedrale più amata di Francia, ora non è rimasto più nulla. La causa dell’incendio che ha sventrato Notre-Dame de Paris, almeno stando alle prime informazioni diramate dai vigili del fuoco, sarebbe proprio lì sopra, nelle ...

Cina - pubblicata nuova edizione del «Regolamento sul lavoro di prevenzione del crimine dell'Esercito popolare di liberazione cinese» : ... facendo in modo che la politica svolga un ruolo prioritario nell'edificazione delle forze armate, servendosi della riforma per potenziarle, della scienza e la tecnologia per svilupparle e della ...

Friuli Venezia Giulia : dimensione transfrontaliera per la prevenzione del rischio di catastrofi naturali : Una Protezione civile capace di condividere le buone pratiche a livello europeo, che parta da un forte impegno nella prevenzione, sappia affrontare con efficacia le fasi post-emergenziali e favorisca la collaborazione fra i Paesi confinanti. Se ne è parlato a Udine, al convegno “dimensione transfrontaliera per la prevenzione del rischio di catastrofi naturali“, svoltosi alla Fondazione Friuli e organizzato dalla Regione e dal ...

Commercialisti in prima linea nella prevenzione del riciclaggio : Lunedì 15 aprile a Villa Borromeo Sarmeola di Rubano il convegno dell'Ordine dei Commercialisti "Economia e antiriciclaggio: i professionisti presidio della legalità" Tra i relatori i vertici locali ...

Incidenti domestici dell'infanzia : prevenzione e linee guida : prevenzione di Incidenti domestici dell’infanzia. E’ questo che si parlerà al workshop il 15 aprile, Auditorium Biagio D’Alba, Ministero della Salute.

Tutti i proventi degli inediti di Avicii per la fondazione di prevenzione del suicidio - : Alla morte di Tim, la famiglia ha deciso di condividere la sua musica con i fan di tutto il mondo' hanno scritto in un comunicato. Il singolo SOS uscirà il 10 aprile, mentre l'album TIM il prossimo 6 ...

L’Aquila dieci anni dopo - geologi : in Italia “si continua a morire per un terremoto - manca la pianificazione e la cultura della prevenzione” : “A dieci anni dal sisma che sconvolse L’Aquila e i territori limitrofi continuiamo a registrare tante criticità e questioni irrisolte. L’Aquila, ma più recentemente anche Amatrice e Ischia, sembrano non aver insegnato nulla: anche se, nel tempo, alcune cose importanti sono state indubbiamente fatte, di terremoto in Italia si continua a morire e forse rischio sismico e prevenzione avrebbero meritato una maggiore centralità nell’azione dei governi ...