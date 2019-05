La piattaforma di e-commerce cinese AliExpress verrà aperta anche a venditori in Italia e

ilpost

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Ladi e-di altri paesi, in un tentativo di fare maggiore concorrenza ad Amazon.è controllata dal grosso gruppo di e-Alibaba ed è usata per vendere prodotti di

fainformazione : YouTube: novità per la piattaforma desktop, per YouTube Music, e per l’e-commerce YouTube, record di presenze mensi… - fainfoscienza : YouTube: novità per la piattaforma desktop, per YouTube Music, e per l’e-commerce YouTube, record di presenze mensi… - AmePhenix : #YouTube: novità per la piattaforma desktop, per YouTube Music, e per l'e-commerce -