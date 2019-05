ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) “Poi ricordò Grafopulos che aveva voluto giocare a fare laperché non sapeva come impiegare il tempo e credeva che le spie fossero affascinanti come nei romanzi”. È Georges Simenon a scriverlo in uno dei suoi primi romanzi del commissario Maigret, La ballerina del Gai-Moulin. Non sono del resto molte le spie nei romanzi di Maigret dove prevale piuttosto la banalità del male quotidiano. Magari efferato, ma pur sempre banale. La nostra storia ha al contrario le apparenze anonime della quotidianità ma potrebbe nascondere una verità indicibile. E insondabile. Tutto inizia con una decina di righe pubblicate la mattina di lunedì 6 maggio dal sito del settimanaleno Le Point. Un uomo sui cinquant’anni è morto nella notte tra domenica e lunedì per strada, a, nel 18me arrondissement. Una ferita sanguinante al mento, tracce di vomito. Tutti i segni di un malore. Una notizia, ...

redazioneiene : Dopo il terremoto sugli ospedali da incubo in Calabria, lettera anonima con minacce di morte contro Nuccio Azzarà e… - TutteLeNotizie : La morte anonima di una spia italiana a Parigi - fraga801 : RT @redazioneiene: Dopo il terremoto sugli ospedali da incubo in Calabria, lettera anonima con minacce di morte contro Nuccio Azzarà e il s… -