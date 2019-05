La ministra Grillo ospite di #CorriereliveLa diretta video

#Corrierelive - la ministra Giulia Grillo in diretta mercoledì alle 15 : La ministra della Salute, Giulia Grillo, è l'ospite di #Corrierelive di mercoledì alle ore 15. L'espondente dei Cinque Stelle sarà intervistata da Tommaso Labate e risponderà alle domande sulle ...

Protesi seno - la ministra Grillo : "Entro maggio decideremo sul ritiro" : La titolare della saluti sui possibili collegamenti tra la morte di una donna per tumore e il dispositivo che le era stato impiantato 12 anni fa. Stasera l'inchiesta su Report, anticipata ieri su Repubblica. Presentato anche il nuovo rapporto su malattie e migranti: "Non portano...

Policlinico Tor Vergata - liste d’attesa : la ministra Grillo chiede un’informativa alla Regione. Il primario : “Sono fake news” : La ministra della Salute Giulia Grillo ha richiesto un’informativa urgente alla Regione Lazio sull’esistenza di una “doppia lista per i ricoveri al reparto di cardiologia” del Policlinico Tor Vergata di Roma, come denuncia un esposto di un medico alla Procura di cui ha scritto ieri ilfattoquotidiano.it. L’informativa, spiega la ministra su facebook, dovrà chiarire “come siano state erogate le prestazioni del ...

Arresti sanità umbra - inchiesta destinata ad allargarsi. ministra Grillo : 'via mele marce' : Gli inquirenti denunciano un clima di omertà. Convocata l'unità di crisi del ministero. Intanto la presidente della Regione Catiuscia Marini si dice estranea ai fatti

La ministra della Salute Grillo annuncia l'invio degli ispettori in Umbria : "Ma basta con lo sciacallaggio politico" : "Nelle prossime ore invieremo una task force del ministero della Salute in Umbria per capire la sicurezza delle cure nella regione e la situazione dell'ospedale di Perugia; ma crediamo anche che sia necessario effettuare una verifica straordinaria della qualità di tutti i reparti degli ospedali umbri". Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, in merito all'inchiesta sulla sanità in Umbria. "invierò una lettera ...

Inchiesta sanità in Umbria - ministra Grillo : "Verifiche sugli ospedali" : La titolare della Salute: "Una task force per capire la sicurezza delle cure". L'Inchiesta destinata ad allargarsi. La presidente Marini: "Fatti gravi, ma sono estranea". E la Lega chiede elezioni regionali anticipate

Sanità campana - la ministra Grillo contro la Lega : “Presa di posizione sconcertante e irrazionale” : “Oltre a essere sconcertante appare irrazionale il fatto che proprio il 29 marzo il ministero dell’Economia e delle Finanze mi mandava una lettera nella quale mi chiedeva la nomina del commissario e del sub-commissario di Campania e Lazio. Quindi francamente non si comprende questa presa di posizione di qualche giorno fa da parte del viceministro dell’Economia”. Così la ministra della Salute, Giulia Grillo, replica al viceministro ...

Medico scolastico - la proposta della ministra Grillo raccoglie consensi. Unico problema : i costi : L’idea di un Medico a scuola piace. La proposta della ministra della Salute Giulia Grillo di avere un dottore in classe trova il plauso delle organizzazioni sindacali, dei presidi, della Federazione degli ordini dei medici e della Società italiana di pediatria. La rappresentante del Governo ha avanzato la sua intenzione nel corso di un convegno all’Inps: “Lancio l’idea – ha spiegato la ministra – del Medico scolastico, una figura che esisteva ...

