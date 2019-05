La lettera di papà Berlusconi a Pier Silvio per i suoi 50 anni

Papa Francesco - nuova mossa dei tradizionalisti : una lettera aperta lo accusa di "eresia" : A concludere l'elenco di prelati Emma Bonino, 'l'attivista politica più accanitamente a favore dell'aborto e dell'eutanasia in Italia', elogiata dal Pontefice come uno dei 'grandi personaggi ...

"Eresia" - in una lettera l'accusa a Papa Francesco : Città del Vaticano, 2 mag., AdnKronos, - Eresia: è l'accusa esplicita rivolta contro Papa Francesco e contenuta in una lettera aperta redatta in diverse lingue - inglese, italiano, francese, spagnolo, ...

"Eresia" - in una lettera l'accusa a Papa Francesco : Eresia: è l'accusa esplicita rivolta contro Papa Francesco e contenuta in una lettera aperta redatta in diverse lingue - inglese, italiano, francese, spagnolo, tedesco e olandese - e firmata da una ...

"La dottrina del Papa è eretica". La nuova lettera anti Bergoglio : Giuseppe Aloisi Venti persone, tra studiosi e sacerdoti, hanno accusato Papa Francesco di eresia tramite una lettera. Rapoorto con l'islam e dottrina della famiglia tra le questioni discusse Proprio mentre Papa Francesco è impegnato nella fase finale della riforma della Costituzione apostolica, sono arrivate nuove accuse d'eresia. Questa volta a muoverle, stando a quanto riportato su Lifesitenews, sono venti persone, tra sacerdoti e ...

La 'lettera' del Papa ai giovani. Correre e sapersi aspettare abitando tempo e Chiesa : ... talvolta «lenta e timorosa»? E dove è bene, invece, che si fermino ad aspettare? Nei capitoli dell'Esortazione è lo stesso Francesco ad offrirci numerose indicazioni, a partire dal mondo digitale, ...

U&D - il papà della Langella riceve una lettera da Andrea e rivela : 'Mi sono ricreduto' : È una storia d'amore piena di colpi di scena quella che riguarda l'ex tronista Teresa Langella e la sua scelta Andrea Dal Corso. Come è noto al pubblico del trono classico di Uomini e Donne, il famoso people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, l'ex corteggiatore della Langella inizialmente ha rifiutato la ragazza, rispondendo 'no' senza presenti alla festa di fidanzamento organizzata al Castello. A distanza di varie settimane dal ...

Andrea Dal Corso ha scritto una lettera al papà di Teresa per motivare il suo no in villa : A Uomini e Donne hanno annunciato di aver ripreso a frequentarsi, con Andrea Dal Corso che si è anche detto innamorato di Teresa Langella. Dunque, in questa fase, sembra proprio che la relazione tra i due ex protagonisti del dating-show di Canale 5 stia gradualmente decollando. A dimostrazione della concretezza di questo feeling c'è anche una lettera scritta dal modello veneziano e indirizzata al padre dell'ex tronista, nella quale gli ha ...

Andrea Dal Corso scrive una lettera al papà di Teresa : Non è più un mistero che Andrea Dal Corso e Teresa Langella stiano insieme: prima di arrivare a questo traguardo, comunicato durante l'ultima registrazione di Uomini e Donne , però, i due giovani ne ...

Uomini e Donne : Andrea Dal Corso ha scritto una lettera al papà di Teresa : Uomini e Donne: la lettera di Andrea Dal Corso al papà di Teresa Langella dopo la scelta Dopo tanti bassi, la storia tra Andrea e Teresa pare finalmente decollata. I due ex di Uomini e Donne sono tornati in studio alcuni giorni fa rivelando di aver deciso di provare a stare insieme. Dal Corso alla […] L'articolo Uomini e Donne: Andrea Dal Corso ha scritto una lettera al papà di Teresa proviene da Gossip e Tv.