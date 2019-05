La Lega Serie A lancia l’app “Tim Cup Finale 2019 FAN+”

Lega Serie A lancia l’app “Tim Cup finale 2019 Fan+” : L’esperienza della finale di TIM CUP inizia da oggi grazie a “Tim CUP finale 2019 Fan+” (www.fanplus.it), l’app mobile di Infront pensata per entrare nei cuori dei tifosi, amplificando le emozioni della partita e la fan experience allo stadio. Grazie a quiz, sondaggi, video e contenuti esclusivi in avvicinamento alla finale di TIM CUP, tutti gli appassionati potranno vivere in anteprima la sfida tra Atalanta e Lazio. Disponibile su Play ...

Serie B - Padova e Carpi retrocedono in Lega Pro. Il Livorno spera ancora nella salvezza : E' il pomeriggio delle due retrocessioni, con una giornata di anticipo. Il Padova si fa rimontare per tre volte, anche allo scadere, e anche il Carpi scende aritmeticamente, con Castori aveva ...

Serie A - Mediapro punta il canale di Lega : Mediapro canale di Lega – Non solo la questione dei 64 milioni di caparra versati alla Lega e mai tornati alla base. Nell’assemblea del 9 maggio della Lega Serie A, Mediapro sarà protagonista anche per quanto riguarda il futuro ciclo di diritti televisivi, quello che va dal 2021 al 2024. Le due questioni potrebbero infatti […] L'articolo Serie A, Mediapro punta il canale di Lega è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Serie A - 9 maggio Assemblea di Lega : i punti all’ordine del giorno : Giovedi’ 9 maggio, presso la sede di Milano di via Rosellini, alle ore 9.00 in prima convocazione e alle 11 in seconda, si terrà l’Assemblea della Lega Serie A. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, l’aggiornamento su incontri EL/Madrid 6-7 maggio e su incontro con Uefa/Nyon 8 maggio, la presentazione del programma definitivo di Coppa Italia del 13-15 maggio e l’istituzione del premio Migliori Calciatori ...

Coppa Italia - la Lega Serie A regala murales a Bergamo e Roma : Se il Milan fosse arrivato in finale di Coppa Italia a Quarto Oggiaro sarebbe svettato il faccione di Rino Gattuso. Invece a Roma, in zona Ponte di Nona, già ieri è spuntato il ciuffo biondo di Ciro ...

La Lega Serie A celebra la finale di Coppa Italia con due murales [DETTAGLI] : Per ricordare nel tempo l’approdo alla finale di TIM Cup 2018/2019 di Atalanta e Lazio, che si affronteranno mercoledì 15 maggio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, la Lega Serie A farà realizzare nelle città di Bergamo e Roma due grandi murales, che raffigureranno i volti rappresentativi delle Società finaliste. Le opere che celebrano l’impresa sportiva delle squadre di Gasperini e Inzaghi saranno realizzate in zone periferiche ...

Playoff EuroLega – L’Efes strozza l’urlo del Barcellona - i turchi vincono Gara-4 e pareggiano la serie : La formazione turca si impone con il punteggio di 80-71, portando la serie sul 2-2 e rimandando ogni verdetto a Gara-5 Niente da fare per il Barcellona, l’Anadolu Efes pareggia la serie e rimanda a Gara-5 ogni verdetto sulla qualificazione alla Final Four, per la quale sono già qualificate Fenerbahce, CSKA Mosca e Real Madrid. La formazione turca si impone 80-71 sui blaugrana, recuperando lo svantaggio del primo quarto e prendendo il ...

Basket - la Lega Serie A esclude l’Auxilium Torino : L’Assemblea della Lega Basket di Serie A “ha deliberato la esclusione dalla LBA del club Auxilium Pallacanestro Torino. La decisione è stata adottata per condotta incompatibile con la permanenza nella Lega alla luce dell’ingresso nella nuova compagine societaria proprietaria del club torinese di Dimitry Gerasimenko, già proprietario della Pallacanestro Cantù sino al febbraio 2019″. E’ […] L'articolo Basket, la ...

I risultati delle squadre campane impegnate nei campionati di serie B e LegaPro : risultati clamorosi e partite ricche di gol e di emozioni quelle delle squadre campane impegnate nei campionati di serie B e Lega Pro. serie B BENEVENTO-COSENZA: nell’anticipo del venerdì che apre questa 35^giornata di serie B, il Benevento travolge il Cosenza e torna a sperare nella promozione. La partita regala tanto spettacolo e tanto agonismo. Nel primo tempo il Benevento spinge subito sull’acceleratore e, nonostante un problema per ...

Basket - la Lega caccia Torino dalla Serie A : “Quote a Gerasimenko - aveva indebitato Cantù”. Non potrà iscriversi dal 2019/20 : L’Auxilium Fiat Torino è stato esclusa dalla Lega Basket di Serie A. La decisione è stata presa dall’assemblea della Lega Basket per “condotta incompatibile” alla luce dell’ingresso nella nuova compagine societaria proprietaria del club torinese di Dimitry Gerasimenko, che fino allo scorso febbraio era il proprietario della Pallacanestro Cantù. L’uomo d’affari ucraino, come raccontato da Ilfattoquotidiano.it ...

Basket - incredibile decisione dell’assemblea di Lega : Fiat Torino esclusa dalla LBA - delibera alla FIP per la partecipazione in Serie A : decisione a dir poco incredibile della Lega Basket Serie A nell’assemblea che si è svolta quest’oggi. La Fiat Torino, alla luce dei recenti avvenimenti che hanno visto l’acquisizione di parte del pacchetto societario da parte di Dmitry Gerasimenko, è stata esclusa dalla LBA, anche se per ora può ancora partecipare al campionato. Le antenne della Lega Basket si erano drizzate fin da quando è stato reso noto che, tra le persone ...