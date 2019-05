La Fifa conferma il blocco del mercato del Chelsea | Juve | cambia il futuro di Higuain

Confermato dalla Fifa il blocco di mercato per il Chelsea : Il Chelsea di Maurizio Sarri è nei guai, la Commissione Disciplinare della Fifa ha rigettato il ricorso dei Blues contro il blocco del mercato che si erano visti infliggere nelle scorse settimane. La società londinese, quindi, si vede costretta a non poter fare operazioni di mercato in entrata per le prossime due sessioni. Non sono pochi i problemi a questo punto per i Blues, vista la possibile intenzione di alcuni elementi importanti, vedi ...

