La Ferrari Ibrida arriva entro fine mese

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Il marchio di automobili più famoso al mondo e più vincente nella storia della Formula 1 ha annunciato attraverso le parole del proprio ceo cheladelverrà presentata la prima. Il primo trimestre dell’anno parla da solo: +13% come giro d’affari, significa 130 milioni di euro in più rispetto alla stesso periodo del 2018. Dopo un inizio così positivo, forse inatteso, ma estremamente ottimista sul proseguimento dell’anno e sul futuro del marchio l’amministratore delegato Louis Camilleri ha annunciato cheladeldi maggio verrà presentata la nuova. (Photo Illustration by Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Una notizia che risuona come una bomba nel mercato dell’automotive. Camilleri ha dichiarato che la nuovasarà “una vera bellezza” e un motore elettrico a ...

