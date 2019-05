La difesa di Siri davanti ai pm | ' Mai ricevuto denaro da Arata Gli emendamenti erano

Sicurezza e caso Siri; è tensione tra Lega e M5s. Duro scontro tra Interni e difesa sul ministro Trenta : I fatti di Napoli e Viterbo aprono un nuovo fronte nella maggioranza con Di Maio che chiede 'più controlli sul territorio' e sulla vicenda del sottosegretario leghista, denuncia: 'Il Carroccio vuole ...

difesa - sicurezza - Siri : tra Lega e M5S è lite su tutto. Scontro per un tweet di Trenta - poi cancellato - sui migranti : Il vocabolario politico gialloverde sembra avere esaurito le metafore belliche. E così, per condannare le provocazioni della Lega, i 5 Stelle rispolverano il capolavoro di Terrence Malick sulla follia ...

Siri - difesa di Arata : "Atti pm non ancora al Riesame" | Giorgetti : il figlio ha le carte per lavorare con me | M5s vuole chiarimenti : Non ancora depositati gli atti da parte della Procura in merito all'indagine per corruzione che vede coinvolti Siri e l'ex deputato Paolo Arata. Polemica anche sull'assunzione del figlio di Arata nello staff di Giorgetti.

Siri indagato - il pm antimafia Di Matteo : “La sua difesa da parte della Lega può diventare un segnale per Cosa Nostra” : “I mafiosi capiscono subito su chi poter fare affidamento. La difesa a oltranza di un indagato per contestazioni di un certo peso potrebbe essere, in questo come in altri casi, un segnale che i poteri criminali apprezzano”. Parola di Nino Di Matteo, sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, che intervistato da Repubblica ha parlato dell’attualità, dal caso del sottosegretario leghista Armando Siri indagato per ...

L'autodifesa di Siri indagato : 'Imparo sulla mia pelle cos'è la politica - deluso da Toninelli' : Sono da poco in politica, ma sto imparando sulla mia pelle che ci vuole un pelo sullo stomaco grande così. Ci vuole una freddezza assoluta per evitare che i rapporti umani vengano spazzati via in ...

Ministero difesa russo smentisce presenza di Su-57 in Siria - : Oggi il Ministero della difesa russo ha smentito la notizia pubblicata da alcuni media relativa al trasferimento dei caccia Su-57 in Siria. Il dicastero ha chiarito che le immagini delle mappe di ...