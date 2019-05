La cultura parla latino

Assunzioni Beni culturali 2019 : 3600 assunzioni in 3 anni - parla Bonisoli : assunzioni Beni Culturali 2019: 3600 assunzioni in 3 anni, parla Bonisoli A metà marzo, in occasione di una puntata di Porta a Porta, il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli affermò che sul personale del Mibac si sta effettuando un’operazione molto importante e si sta preparando un concorso – o una serie di concorsi – “per assumere migliaia di persone all’interno del Ministero, intorno ai 3.600 assunti”. In quell’occasione Bonisoli ...

A Milano la scultura di una donna nuda trafitta per parlare della violenza sulle donne : ... che con il suo lavoro di architetto, designer e sculture ha realizzato opere esposte in alcuni dei maggiori musei del mondo dal Met di New York, al Victoria and Albert Museum di Parigi, fino al ...

A Milano la scultura di una donna nuda trafitta per parlare della violenza sulle donne : "A me non dispiace affatto, mi sembra un messaggio contemporaneo". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commenta così la 'Maestà Sofferente' del designer Gaetano Pesce, un'installazione di otto metri collocata in vista del Salone del Mobile da questa mattina in piazza del Duomo, osservata con curiosità e stupore dalle migliaia di turisti e passanti che attraversano il cuore della città. L'opera, ispirata alla storica ...

Pd Roma : Raggi parla di città multiculturale e a Parioli si consuma gesto razzista : Roma – Questa la nota del Pd Roam: “Il gruppo capitolino del Pd condanna e stigmatizza fortemente l’aggressione di stampo razzista avvenuta poco fa nel quartiere Parioli. È inammissibile che in una Capitale come Roma possano trovare ancora spazio episodi di intolleranza con matrice xenofoba e sessista. Proprio nel momento in cui si consumava questa ingiustificabile vicenda, dal Campidoglio il Papa esortava la citta’ e i ...