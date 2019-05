La corruzione il Lombardia interessa meno della famiglia rom

Anche Attilio Fontana è indagato nell’inchiesta sulla corruzione in Lombardia : Il presidente della regione è accusato di abuso d'ufficio per una nomina proposta per un suo socio di affari

Consulenze e denaro per 2 big di FIcorruzione in Lombardia : le carte : Affaritaliani.it Milano è in grado di segnalarvi le carte del Tribunale di Milano relative alla maxioperazione su corruzione e appalti a Milano Segui su affaritaliani.it

«Sono dei vampiri». Nelle intercettazioni anche un tentativo di corruzione (respinto) del presidente della Lombardia Attilio Fontana : «Sentivi le vibrazioni quando facevi quell’ipotesi...ho vista la zanna che...tac! è venuta fuori come un vampiro, cacchiarola...mamma mia sono tremendi...» Dei vampiri....

Tangenti in Lombardia - Fontana vittima di un tentativo di corruzione : Francesca Bernasconi Salvini: "Sono doppiamente orgoglioso di lui". Nei prossimi giorni verrà sentito in procura Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, era stato il bersaglio di uno dei tentativi di corruzione, da parte del gruppo di politici e imprenditori, arrestati questa mattina in diverse città della Lombardia, durante la maxi operazione di guardia di finanza e carabinieri. Il tentativo però non era andato a buon ...

Arresti Lombardia corruzione - tangenti per Tatarella/ Conte : Spazzacorrotti funziona : Lombardia, 28 Arresti: maxi operazione tangenti e corruzione, coinvolti Pietro Tatarella e Fabio Altitonante. Conte 'la legge Spazzacorrotti funziona'

corruzione e turbativa d'asta - vasta operazione in Lombardia e Piemonte : Roma, 7 mag., askanews, - È in corso, dalle prime ore dell'alba, nelle province di Milano, Varese, Monza e della Brianza, Pavia, Novara, Alessandria, Torino e Asti, una vasta operazione che vede ...

corruzione : 43 ordinanze tra Lombardia e Piemonte - coinvolti politici : Con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione e alla turbativa d'asta, i carabinieri di Monza e la Guardia di Finanza

Appalti e corruzione - 43 arresti tra Lombardia e Piemonte : ci sono anche politici : Contestata l'associazione di tipo mafioso: coinvolti anche politici, amministratori pubblici e imprenditori...

