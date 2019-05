La carica degli alpini | in migliaia a sfilare a Milano per il centenario

Status Saver consente di scaricare qualsiasi immagine o video dello stato di WhatsApp degli amici : Status Saver è un'applicazione che offre la possibilità di scaricare e salvare in galleria qualsiasi immagine o video dello stato di WhatsApp degli amici. L'app permette di visualizzare gli stati da 5 diverse app/ambienti e includono Status normali, Statici G.B, Status aziendali, Status normale da Parallel Space e da Parallel Space Lite. L'articolo Status Saver consente di scaricare qualsiasi immagine o video dello stato di WhatsApp degli amici ...

Arte - ecologia - imprese. La carica degli inventori : Tema, quello del matching fra scienza e impresa, su cui insiste da tempo anche il presidente del Cnr, Massimo Inguscio: «Le richieste di brevettazione italiane all'European Patent Office sono 4.300, ...

A Torino i No Tav forzano il cordone - la polizia carica Le immagini degli scontri : Lo spezzone degli antagonisti ha cercato di entrare in piazza San Carlo, dove si tiene il comizio finale, ma la polizia lo ha fermato con due cariche. Rissa con i militanti dem: un ferito lieve. Anche i rider protestano. Di Maio: «M5S da sempre contro la violenza»

La grande carica degli "unicorni" : nuova bolla hi-tech in Borsa in attesa di Uber : MILANO - Nonostante gli allarmi lanciati dall'ultimo numero dell'Economist, una delle voci più autorevoli dell'informazione economica-finanziaria a livello mondiale, il mercato continua a credere agli ...

Google rivoluziona il download degli aggiornamenti di sistema : ora si scaricano dal Play Store : Non c'è voluto molto per vedere gli aggiornamenti di sistema all'interno del Google Play Store poiché sono già live, dopo le indiscrezioni della passata settimana, almeno per i Google Pixel. L'articolo Google rivoluziona il download degli aggiornamenti di sistema: ora si scaricano dal Play Store proviene da TuttoAndroid.

Come funzionano le batterie degli smartphone e come caricarle correttamente : Sapere come funzionano le batterie degli smartphone, in particolare quelle al litio, permette di capire come effettuare la ricarica e perché possono gonfiarsi e quindi esplodere. Non solo, conoscere il funzionamento dell’accumulatore presente sui dispositivi elettronici che utilizziamo ogni giorno ci aiuta anche ad allungare la vita della batteria che (Continua a leggere)L'articolo come funzionano le batterie degli smartphone e come ...

M5S - la carica degli onorevoli nessuno : umiliati - vessati e campioni di gaffe : Dovevano cambiare tutto, sono la nuova palude. Vi raccontiamo le tragiche disavventure dei parlamentari a 5 stelle da cui dipende la vita della legislatura. E su cui pende il dramma collettivo: non essere rieletti Mettetevelo in testa: onestà e competenza non bastano per governare" Il problema cronico del Movimento 5 Stelle con le elezioni regionali" Big bang 5 Stelle, così esplode il Movimento"

Napoli - tutti in fila per il Reddito : c'è la carica degli ambulanti : I conti non sono difficili: se hai una bancarella in via Labriola a Scampia, o un poco più in là a Secondigliano o a Miano, o magari alla Stazione o nel centro storico, se ti arrangi vendendo un po' ...

