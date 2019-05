Kiara Fontanesi incinta | da Redding a Marquez | sui social piovono messaggi di

sportfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019): sotto l’annuncio della campionessa del mondo di motocross tantissimi dolcid’auguri a due ruote Un mercoledì mattina dolcissimo, per: la campionessa del mondo di motocross ha postato suiun lieto annuncio. La giovane pilota è infattie ben presto darà vita ad una dolce bambina. Per via della gravidanza, ovviamente, la campionessa Yamaha è costretta a saltare la stagione 2019 di motocross, ma non ha intenzione di dire addio alla sua più grande passione e dopo il parto vorrà lavorare sodo per tornare in forma e competitiva. Intanto, suidi congratulazioni: da Jill Cairoli, moglie di Antonio, anche lei in dolce attesa, all’ex fidanzato Scott. “Congratulazioni. Sarai una mamma fantastica. Sei una fantastica persona con una bellissima famiglia attorno! Ti mando tanto ...

TuttoMotoriWeb : @kiarafontanesi lascia il Mondiale #motocross... per un ottimo motivo! - valequeen99 : Kiara Fontanesi: annuncia che diventerà mamma Io: - motogpnews24 : Niente Mondiale, Kiara Fontanesi diventerà mamma di una bambina -