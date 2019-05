Katy Keene si farà | Lucy Hale festeggia l’ordine della serie e Ashleigh Murray lascia

Josie McCoy saluta Riverdale per Katy Keene e New York : il saluto ad Archie e la partenza : L'episodio numero 19 di Riverdale non ha regalato ai fan solo l'ultima scena finale di Luke Perry nella serie ma anche il saluto di Josie McCoy pronta a tuffarsi a capofitto nella sua nuova avventura al fianco di Lucy Hale in Katy Keene. Lo spin off di Riverdale sta già prendendo forma sul set e anche la bella Ashleigh Murray si prepara a lasciare l'oscura cittadina in cambio di lustrini e microfoni nella Grande Mela per seguire il suo sogno, ...

Katy Keene come Andrea de Il Diavolo veste Prada tra amore e carriera : lo spin off di Riverdale assegna due nuovi ruoli : I fan di Riverdale che ieri sera hanno (ri)visto Il Diavolo veste Prada non hanno potuto far altro che pensare alla nuova Katy Keene come nei panni di Andrea, un'indaffarata giovane pronta a sfondare nel mondo della moda ma impelagata in un rapporto d'amore importante. Proprio nelle scorse ore ha fatto il giro del web una foto dal set che vede il suo fidanzato pronto a chiederla in sposa e potrebbe essere proprio questo il dualismo da cui ...