Juve | festa per il compleanno di Barzagli | compagni scatenati VIDEO

Juventus - festa a sorpresa per Barzagli organizzata da Dybala -VIDEO- : Juventus – festa in casa bianconera, per uno dei veterani della squadra. Ricorrenza importante, quest’oggi, in casa Juventus. Andrea Barzagli festeggia il suo 38° compleanno, venendo celebrato nel migliore dei modi dai suoi compagni. Sul profilo Instagram, Paulo Dybala ha mostrato la festa organizzata nello spogliatoio bianconero. Leggi anche: Mercato Juventus, “Sky Sport” rivela: ecco 3 probabili sacrificati Juventus, ...

Juventus - festa a sorpresa alla Continassa per Andrea Barzagli (VIDEO) : Questo pomeriggio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa dopo quattro giorni di riposo. I Campioni d'Italia hanno così messo nel mirino la sfida contro la Roma. Per questa partita Massimiliano Allegri non avrà lo squalificato Federico Bernardeschi. Dunque in settimana, il tecnico livornese dovrà decidere con chi sostituire il numero 33 juventino. In attacco la certezza per la partita di domenica è Cristiano Ronaldo che al suo fianco ...

Il Celtic come la Juventus : ottavo titolo consecutivo - è grande festa : Il Celtic continua il dominio i Scozia, è infatti campione per la 50esima volta nella sua storia, conquistato l’ottavo titolo consecutivo, proprio come la Juventus che ha vinto con ampio margine il campionato di Serie A. Netto 3-0 per il Celtic nella gara contro l’Aberdeen, successo che permette di festeggiare con ben due giornata d’anticipo sui Rangers a cui non basterebbe vincere domani contro l’Hibernian. Adesso ...

Ronaldo rovina la festa del Toro : Juve in salvo - : Alla vigilia del 70° anniversario della tragedia di Superga , ricordata anche dai tifosi della Juventus attraverso un vistoso striscione in Curva, il Torino va solo vicino a confezionare l'impresa di ...

Juventus - c’è la festa scudetto ma Ronaldo è annoiato : ecco la sua “gioia” mentre i compagni cantano e ballano : Dopo il video al termine di Juventus-Ajax, con Cr7 che si era rivolto ai compagni facendo il gesto come a dire “avete avuto paura”, ora spunta sui social un altro video che riguarda Cristiano Ronaldo e che sta facendo discutere. Il campione portoghese, negli spogliatoi dopo la certezza matematica dello scudetto, sembra non interessarsi alla festa. Prima se ne sta in disparte, poi si unisce ai compagni senza grande convinzione. Video ...

VIDEO – Grande festa a Torino per lo scudetto della Juventus : Ottavo titolo per la Juventus che batte ogni record. Grande festa per le strade di Torino, ecco il VIDEO dei tifosi in strada: L'articolo VIDEO – Grande festa a Torino per lo scudetto della Juventus sembra essere il primo su ilNapolista.

Juventus - la festa mesta. Ora è tutto in discussione : il rebus non è solo Allegri : Il paradosso della stagione bianconera è che il segreto della Juve in campionato - saper misurare il proprio sforzo in base all' avversario - è stato fatale in Europa, dove invece non è possibile conservarsi perché squadre come l' Ajax non te lo permettono. Questo è il cortocircuito latente nella st

Scudetto Juve - festa in campo e in piazza. Allegri : "Dobbiamo migliorare di testa" : La Juventus festeggia la vittoria del campionato con 5 giornate d'anticipo. È l' ottavo Scudetto di fila , il numero 35 nell'albo d'oro del campionato italiano. Numeri record nell'anno di Cristiano ...

Juventus – Festa Scudetto quasi inesistente a Torino - ma i più fedeli ammettono : “non molliamo mai” : Festeggiamenti soft a Torino per l’ottavo Scudetto consecutivo della Juventus: le parole di un fedele tifoso Festeggiamenti ‘soft’ questa sera nel capoluogo piemontese per l’ottavo Scudetto consecutivo vinto dalla Juventus. In piazza San Carlo, un gruppo di tifosi in piazza con magliette, sciarpe e bandiere, si sono radunati sotto il monumento a Emanuele Filiberto di Savoia accanto a un musicista di strada e insieme ...

Massimiliano Allegri - festa per lo scudetto della Juventus? Non proprio : la foto sconcertante : Mai nessuno come la Juventus nella storia della Serie A: ottavo scudetto consecutivo, la certezza matematica è arrivata con la vittoria allo Stadium contro la Fiorentina . Dunque, la festa. festa un ...

Juventus - è festa grande : delirio per i bianconeri - Allegri finisce in piscina - Cuadrado scatenato [FOTO e VIDEO] : 1/24 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Festa Juventus - i titoli in tribuna sono 37 : Successo per la Juventus contro la Fiorentina che festeggia lo scudetto con ampio anticipo. Grande Festa in campo e poi anche nello spogliatoio per il titolo numero 35 nell’albo d’oro del calcio italiano. In tribuna però il tricolore porta il numero 37: due scudetti, infatti, furono revocati ai bianconeri per lo scandalo di calciopoli nelle stagioni 2004/05 e 2005/06, la Juventus ha considerato sempre questo il numero dei ...

Juve : non c'è aria festa allo Stadium : TORINO, 20 APR - Non c'è l'aria di festa, all'Allianz Stadium, nel giorno che potrebbe consegnare l'8/o scudetto consecutivo alla Juventus. Ma neppure è affiorata alcuna contestazione particolare o ...

Serie A - Juve-Fiorentina 2-1 : festa bianconera - ottavo scudetto di fila : Dopo due match point mancati, e l'eliminazione dalla Champions, la Juve vince il suo ottavo scudetto consecutivo. La matematica certezza arriva dopo il 2-1 sulla Fiorentina allo Stadium: la squadra di ...