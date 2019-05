John McEnroe e il rapporto fra cinema e tennis | incontro con Julien Faraut

John McEnroe – L’impero della perfezione - tennis e cinema non si sono mai parlati così bene : John McEnroe non è stato il tennista perfetto. Allo stesso modo non ha rappresentato la perfezione dell’atleta e del professionista e, fermo restando che l’uomo sia ontologicamente imperfetto, in alcun modo il noto campione ha costituito un’eclatante eccezione. Dunque perché il titolo John McEnroe – L’impero della perfezione? La risposta è di una semplicità disarmante e risponde alla parola “verità”: McEnroe non ha mai mentito, nel bene e nel ...