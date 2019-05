Italia-Corea | Byron Moreno insulta Trapattoni! La risposta dell’ex ct azzurro è velenosa

Tiro a Volo - la Nazionale Italiana sbarcata in Corea per la terza prova di Coppa del Mondo ISSF : La squadra azzurra è arrivata in Corea per partecipare alla terza prova di Coppa del Mondo di Tiro a Volo In attesa dell’inizio ufficiale della terza prova di Coppa del Mondo ISSF, con gli allenamenti ufficiali di skeet, anche la Nazionale Italiana di Fossa Olimpica è arrivata in Corea. Insieme al direttore tecnico Nazionale Albano Pera sono partiti Mauro De Filippis (Fiamme Oro), Erminio Frasca (Fiamme Oro), Massimo Fabbrizi ...

Italia-Corea del Sud - la redenzione dell’arbitro Moreno : “è vero - c’era un rosso per i coreani” : Byron Moreno ha arbitrato la ben nota gara dello scandalo tra Italia e Corea del Sud che ha estromesso gli azzurri dai Mondiali 2002 Byron Moreno ha finalmente ammesso i suoi errori in un’intervista agli ecuadoregni di ’Futbol sin Cassette’. L’arbitro della ben nota sfida tra Italia e Corea del Sud che ha estromesso gli azzurri dal Mondiale che si giocava appunto in terra coreana nel 2002, va in cerca di redenzione dopo aver fatto ...

In Italia LG G8s ThinQ - l’ultimo top di gamma del colosso coreano : Nel corso del MWC 2019 di Barcellona era stato presentato il top di gamma LG G8s ThinQ, variante prevista per il mercato europeo e finora non ancora arrivata in Italia. Abbiamo utilizzato quello specifico avverbio di tempo in quanto la situazione sembra finalmente essere migliorata. La variante in questione è stata ufficializzata per il nostro mercato, e risulterà disponibile all'acquisto già nei prossimi giorni, sebbene ancora non si conosca il ...

Mondiali di Para Ice Hockey - niente da fare per l’Italia : azzurri eliminati ai quarti dalla Corea del Sud : Gli azzurri si arrendono 6-3 alla Corea del Sud e venerdì disputeranno la gara valida per il quinto posto della rassegna iridata Ancora una volta è fatal Corea per l’Italia. Ai Mondiali di Para ice Hockey a Ostrava, in Repubblica Ceca, gli azzurri di Massimo Da Rin si arrendono ai quarti di finale alla compagine asiatica per 6-3 non riuscendo a vendicare la sconfitta di misura dello scorso anno alla Paralimpiade Invernale (1-0) nella ...

Corea del Sud - dall'Ambasciata borse di viaggio per giovani ricercatori Italiani : Sono queste le intenzioni dell'Ambasciata d'Italia a Seoul, in virtù del fatto che la Corea del Sud è uno dei paesi che più investe al mondo in termini di innovazione, scienza e tecnologia. La ...

Intimate Strangers - un blockbuster Italiano… che diventa sudcoreano : Domenica 28 aprile, la terza giornata del Feff 21 si presenta con un'offerta di sette film e non si fa mancare un'anteprima mondiale: stiamo parlando del noir femminile Motif, che batte bandiera ...

Mondiali Curling Lethbridge – L’Italia sorride a metà : sconfitta contro gli USA - vittoria sulla Corea del Sud : In Canada, nella quinta giornata della rassegna iridata, gli azzurri cedono 8-3 agli Stati Uniti ma si riscattano superando 9-4 la Corea del Sud. Già eguagliato il numero di successi dello scorso anno e con quattro partite ancora da disputare il sogno playoff resta alla portata E’ già grande Italia. Un’altra tornata di gare positive per la squadra tricolore nella quinta giornata dei Mondiali maschili di Curling di scena a ...

Curling - Mondiali 2019 : Corea del Sud-Italia 4-9. Gli azzurri difendono il sesto posto : Nella notte l’Italia del Curling ha centrato la quinta vittoria nel round robin dei Mondiali in corso di svolgimento in Canada: gli azzurri, al termine di una sfida tirata, hanno piegato la Corea del Sud per 9-4, marcando i quattro punti decisivi nel nono end, costringendo gli avversari alla resa con una ripresa d’anticipo. Partita molto tattica, il primo punto lo segnano gli asiatici, ma nel secondo end gli azzurri ...