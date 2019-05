“Io pago bene” | cuoco italiano risponde con Google traduttore alla polizia austriaca e

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) “Iobene” oppure “Ioben”? E’ il quesito del quale si sta occupando il tribunale di Innsbruck, in Austria, dove un cittadinoè imputato di tentata corruzione dopo esser stato fermato per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, unoriginario del Sud Italia, come racconta il Tiroler Tageszeitung, la scorsa estate è stato trovato in stato di ebbrezzaguida della sua macchina durante un controllo in Tirolo. Non parlando né tedesco né inglese, l’automobilista ha comunicato con i poliziotti austriaci utilizzandodal suo smartphone. Quando gli agenti gli hanno comunicato il ritiro della patente e una multa di 900 euro lui avrebbe risposto scrivendo sul telefonino “Iobene”. Il messaggio è stato però interpretato dai poliziotti austriaci come un tentativo di corruzione. Ilsostiene invece di ...

makkox : @BarillariM5S io te pago :) - Beatric16522218 : RT @makkox: @BarillariM5S io te pago :) - aldoceccarelli : RT @makkox: @BarillariM5S io te pago :) -