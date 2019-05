Infezione da Virus dell’Epatite C | la terapia antivirale contrasta il virus e migliora i

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Laper il trattamento dell’delC con farmaci antivirali ad azione Diretta (chiamati DAA) è risultata efficace anche nei pazienti più gravi, coloro cioè che hanno sviluppato problemi extraepatici collegati al. L’daC, infatti, può provocare una malattia del sistema immunitario, la Crioglobulinemia mista, che può essere invalidante ed evolvere in linfoma. Nello studio PITER (Piattaforma per lo studio delle Terapie delle Epatiti Virali), che ne rappresenta l’analisi più importante per numerosità di casi e dati a livello mondiale, è emerso che a seguito dii sintomino nell’80% dei casi e nel 56% in modo molto significativo fino alla scomparsa. I risultati del progetto PITER giunto al quinto anno di monitoraggio, coordinato dall’Istituto Superiore di sanità (ISS) e condotto in collaborazione con l’Associazione ...

