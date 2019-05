Salone del libro di Torino - Francesco Polacchi Indagato per apologia di fascismo : Francesco Polacchi e le sue dichiarazioni finiscono in un fascicolo che la Procura di Torino ha aperto per apologia di fascismo. Il 33enne di Altaforte , casa editrice vicina a CasaPound , è ...

Indagato per apologia di fascismo Polacchi - tra i fondatori dell’editrice Altaforte : La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per apologia di fascismo nei confronti di Francesco Polacchi, fondatore di Altaforte, ed esponente di CasaPound. Il 33enne, coordinatore regionale del partito di estrema destra in Lombardia, finito nella bufera per la sua presenza al Salone del Libro di Torino, ha rilasciato diverse dichiarazioni a radio,...

Salone - Polacchi Indagato per apologia : "A sinistra esiste un antifascismo militante che diventa una mafia,una mafia culturale". Lo dice Francesco Polacchi, editore di Altaforte, vicino a Casapond. Polacchi ringrazia gli scrittori che si sono sfilati dal Salone del Libro,"pensavano di farci un torto sabotandoci, ma valutando gli aspetti commerciali, vediamo che il libro con l'intervista a Salvini ha scalato le classifiche". Dopo l'esposto del Comune di Torino e Regione, la procura ...

Salone del libro - Polacchi (editore Salvini) Indagato per apologia di fascismo : “A sinistra c’è mafia culturale” : Alla vigilia dell’inaugurazione del Salone del libro di Torino, Francesco Polacchi, fondatore di Altaforte Edizioni e coordinatore regionale lombardo di Casapound, non sembra essere pentito delle parole pronunciate durante la trasmissione radio “La Zanzara” nella quale si definiva “orgogliosamente fascista”. A Milano, insieme al leader Di Stefano, risponde ai cronisti che gli chiedono conto della frase con un sorriso: “E quindi?”. La Procura di ...

Indagato per apologia di fascismo Polacchi - fondatore dell’editrice Altaforte : La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per apologia di fascismo nei confronti di Francesco Polacchi, fondatore di Altaforte, casa editrice vicina a CasaPound. Il 33enne, coordinatore regionale del partito di estrema destra in Lombardia, finito nella bufera per la sua presenza al Salone del Libro di Torino, ha rilasciato diverse dichiarazioni a...

Fontana Indagato per abuso d’ufficio - lunedì sarà interrogato dai pm. Il governatore : “Parlerò con chi di dovere” : Il governatore lombardo Attilio Fontana e' indagato per abuso d'ufficio nella maxi inchiesta della Dda di Milano che ieri ha portato a 43 misure cautelari. La contestazione riguarda la nomina del suo 'socio di studio' Luca Marsico a un incarico in Regione Lombardia. Fontana e' stato convocato per lunedi' prossimo 13 maggio dai pm milanesi per l'interrogatorio relativo all'accusa di abuso di ufficio. La data e' indicata nell'avviso a comparire ...

Salone del Libro - l’editore Polacchi Indagato per apologia del fascismo : Alla vigilia dell’apertura del Salone del Libro, la procura di Torino ha aperto un fascicolo di indagine su Francesco Polacchi, coordinatore di Casapound in Lombardia e fondatore della casa editrice Altaforte, la cui presenza alla fiera dell’editoria ha suscitato polemiche e un dibattito molto acceso. L’inchiesta è stata avviata dopo la presentazione di un esposto curato dagli avvocati del Comune di Torino e della Regione ...