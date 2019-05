meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Tra un mese esatto, Sabato 8 Giugno 2019, l’isola di Favignana inospiterà la prima edizione del festival “Red Head Sicily“, un vero e propriodi persone con iprovenienti da tutto il mondo. Organizzato dall’omonima associazione, col patrocinio del Comune e della Pro Loco Isole Egadi, si tratta del primodel Sud Italia, sull’esempio di altri festival che già da anni si organizzano in Francia, Londra, Germania, Olanda, Dublino e, in Italia, a Milano. Una giornata di festa, con musica, parata con street band e contest fotografici, che sarà anche occasione, grazie all’intervento dei medici della Fondazione Melanoma, per parlare delle pelli chiare e dei potenziali rischi derivati dall’esposizione al sole. Il colore rosso si intreccia con la storia della più grande dell’arcipelago delle Egadi Una scelta non casuale quella di ...

MeteoWeb_eu : In Sicilia il raduno mondiale dei capelli rossi naturali: migliaia di presenze attese a Favignana [FOTO, INFO e PRO… - MussomeliPro : I^ Raduno Abarth club Sicilia Mussomeli Domenica 12 Maggio 2019.... - Sa_brinaS : @Barbaracim @TizianaMati17 L'ho detto: ci vuole un raduno qui in Sicilia!!! ?? -