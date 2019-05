In Italia non possono essere riconosciuti bimbi con due papà

Tangenti - Travaglio : “Milano e Calabria? Foto della emergenza Italiana : non migranti e altre scemenze ma corruzione” : “Da due indagini, una al Nord, nella cosiddetta e presunta capitale morale d’Italia, e un’altra nella regione italiana forse più disastrata, e cioè la Calabria, abbiamo avuto una Fotografia della vera emergenza italiana: non gli immigrati e altre scemenze, ma la corruzione della classe politica-imprenditoriale più malfamata d’Europa“. Così, a Dimartedì (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ...

Tonali - il nuovo fenomeno del calcio Italiano ma “non paragonatemi a Pirlo” : Sandro Tonali è uno dei maggiori prospetti italiani per il futuro, un centrocampista già pronto per palcoscenici importantissimi nonostante la giovane età (classe 2000). Negli ultimi giorni ha ottenuto la promozione con la maglia del Brescia e già circolano le prime voci di mercato, intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. «Sia quel che sia, deciderò insieme al mio presidente. Cellino è bravo, sa qual è la soluzione migliore ...

Medagliere Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. Italia nona con 33 medaglie : Mancano ancora due anni, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo ...

Berlino - il ristorante Italiano che non serve i sovranisti di Alternative für Deutschland : Anche questa reputazione aperta e globale, il proprietario Alessandro Mannozzi dice di voler difendere rifiutandoli a AfD: «Noi accogliamo ospiti da tutto il mondo, gente di provenienza, genere e ...

Europee - Pd fa campagna con Moscovici. E Gentiloni lo difende : “Non è il carnefice dell’Italia - è stato prezioso interlocutore” : L’arma segreta che il Partito democratico ha scelto per risollevarsi nei sondaggi in vista delle Europee? Pierre Moscovici. Il simbolo di “Roma non ha fatto abbastanza”, il commissario alle Finanze Ue che più volte ha richiamato il governo perché “rispetti i trattati e le regole” e il volto che mai come altri rappresenta il tecnocrate agli occhi degli italiani è stato invitato ufficialmente dai democratici per ...

Afrodite non ce l’ha fatta! E’ morta la tartaruga marina che ha commosso l’Italia intera : E’ arrivata la notizia che mai avremmo voluto darvi. Purtroppo Afrodite non ce l’ha fatta! La tartaruga marina che ha toccato il cuore di tutta Italia, soccorsa il 17 marzo a Reggio Calabria dal personale del CRTM (Centro Recupero Tartarughe Marine) di Brancaleone, intrappolata in un cerchione di bicicletta, è morta. Il 3 maggio Afrodite si è arresa, ha smesso di soffrire dopo aver lottato per quasi 2 lunghi mesi con tutte le poche forze che ...

Il messaggio di Catiuscia Marini al Pd : “Non si governa l'Italia con i sondaggi di giornata” : [Pubblichiamo il testo dell'intervento con cui l'ex governatore dell'Umbria, Catiuscia Marini, ha ufficializzato le proprie dimissioni davanti all'Assemblea legislativa regionale] Gentile Presidente dell’Assemblea Legislativa, Cari colleghi dell’Assemblea, come a voi noto questa seduta dell’assemb

Anonymous Italia - attacco hacker agli account mail di 30mila avvocati tra cui quello della sindaca Virginia Raggi : Anonymous Italia viola gli account di posta elettronica certificata di 30mila avvocati iscritti all’Ordine di Roma, incluso quello della sindaca Virginia Raggi. Il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) della polizia postale è al lavoro per acquisire dati ed elementi per le indagini successive, anche se al momento in procura non è stato formalmente aperto un fascicolo di ...

Vaccini - convengono e non solo alla salute : in Italia la prevenzione farebbe risparmiare 440 milioni di euro : Nel panorama sempre molto dibattuto dei Vaccini, si prospetta un altro punto di vista, quello economico. Infatti vaccinarsi converrebbe e non solo alla salute. Per ogni euro investito in vaccinazione ne tornerebbero 2,50 in termini di gettito fiscale e 20 in termini di risparmi previdenziali. E’ quanto calcola ALTEMS – Alta Scuola di economia e management dei sistemi sanitari – in occasione del convegno “Vaccinarsì consapevolmente… ...

Clima : 8 paesi Ue per zero emissioni nel 2050 - non c’è l’Italia : Otto paesi guidati da Francia e Olanda hanno proposto agli altri Stati membri dell’Unione Europea di tagliare le emissioni nette a zero entro il 2050. E’ quanto prevede un documento preparato in vista del vertice informale di Sibiu di giovedi’. Gli otto paesi – Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia – chiedono di fissare obiettivi piu’ ambiziosi per il 2030 e impeganrsi ...

Infostrada down - oggi non funziona/ Wind Tre - problemi in tutta Italia : cosa succede : Infostrada down, oggi non funziona l'operatore di proprietà Wind Tre: problemi in tutta Italia, cosa succede. Le ultime notizie.

Allarme dell'Europa : 'Italia al palo - non cresce più'. Pesa l'incertezza politica : Le banche non concedono prestiti, e questo non stimola l'economia né i consumi. 'Tra i maggiori Stati membri, gli standard di credito per le famiglie si sono inaspriti soprattutto in Italia e in ...

“Italia al palo - non cresce più” : l’allarme dell’Europa. Pesa l’incertezza politica : L’Italia è ferma. Non cresce più. Non lo farà quest’anno, lo farà timidamente il prossimo anno, se tutto va bene e il contesto internazionale non si deteriorerà ulteriormente. E come se non bastasse aumenterà deficit e debito, invece di ridurli. Le tradizionali previsioni economiche di primavera della Commissione europea suonano da campanello d’all...

"Italia al palo - non cresce più" : l'allarme dell'Europa. Pesa l'incertezza politica : Le banche non concedono prestiti, e questo non stimola l'economia né i consumi. 'Tra i maggiori Stati membri, gli standard di credito per le famiglie si sono inaspriti soprattutto in Italia e in ...