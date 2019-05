In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Maggio | Il centrodestra rinasce a San Vittore Le

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Corruzione “Jurassic Park”. Mafia & tangenti al Pirellone Affari, politica corrotta, mafia. Benvenuti nel sistema Lombardia. Dal comune di Milano alla Regione fino all’ufficio del governatore Attilio Fontana, e oltre nella ricca provincia di Varese, dove tutto si ottiene pagando politici, partiti, pubblici funzionari. E dove, come ai tempi di Mani Pulite, le imprese fanno cartello per spartirsi i bandi di gara. La …di Davide Milosa I rieccoli di Marco Travaglio La retata di Milano (95 indagati, di cui 28 arrestati, per tangenti e altri reati) e, in contemporanea, le indagini per mazzette a Catanzaro (20 inquisiti) e a Palermo (14, di cui 4 arrestati), ci ricordano qual è il vero cancro che si mangia l’Italia e ne blocca la crescita: non gli immigrati, non i …Bruxelles Crescita zero e rischio debito: la Commissione avverte l’Italia Le previsioni ...

