Imma Di Ninni dal reality alla realtà | “Per vivere faccio le pulizie”

Gossip Barbara d’Urso - Imma Di Ninni svela : “Non mi ha dimenticata” : Barbara d’Urso, ex vincitrice di un suo reality sbotta: “E’ l’unica a non avermi dimenticata…” Ha rotto il silenzio in una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo Tv Imma Di Ninni, vincitrice del reality Un due tre stalla, condotto nel 2007 da Barbara d’Urso. E proprio sulla conduttrice di Domenica Live, Pomeriggio Cinque, Live Non è la d’Urso e del ...