Il titolo mondiale può attendere | Kiara Fontanesi realizzerà il suo più grande sogno

MotoGp - Rins non si pone più limiti : “la Suzuki va fortissimo - sono in piena lotta per il titolo mondiale” : Il pilota della Suzuki non si pone limiti dopo il Gp di Jerez, ammettendo di sentirsi in piena corsa per il titolo mondiale Due settimane fa la vittoria di Austin, oggi il secondo posto di Jerez che permette ad Alex Rins di portarsi ad un punto dalla vetta della classifica mondiale, occupata da Marc Marquez. AFP/LaPresse Una stagione esaltante per lo spagnolo della Suzuki, che non ha nascosto di voler puntare al titolo mondiale ai ...

Boxe : Andy Ruiz Jr. sfiderà Anthony Joshua a New York per il titolo mondiale : Dopo la squalifica di Jarrell Miller (6 mesi) è stato finalmente scelto il nuovo avversario che affronterà Anthony Joshua al Madison Square Garden di New York. Secondo quanto riporta Marca, sarà il californiano Andy Ruiz Jr. ad affrontare il britannico in quello che sarà il primo match “americano” per il detentore dei titoli mondiali IBF, WBA, WBO e IBO. È la seconda possibilità per il titolo mondiale per Ruiz, sconfitto da Joseph ...

Formula 1 – “Sappiamo perchè l’abbiamo persa” : Vettel svela il significato della sua affermazione in qualifica in Cina e sul titolo Mondiale… : Un Sebastian Vettel sincero e sicuro di sè oggi in conferenza stampa a Baku: le parole del tedesco della Ferrari alla vigilia del Gp d’Azerbaijan E’ tutto pronto a Baku per il quarto appuntamento della stagione 2019 di Formula 1: i piloti hanno già effettuato la loro ricognizione in pista in vista di salire finalmente a bordo delle loro monoposto domani per le prime sessioni di prove libere. photo4/Lapresse A Baku la Ferrari ha ...

Pizza Napoletana STG - chiesta la revoca del titolo mondiale per violazione del disciplinare. : Queste le principali e più evidenti violazioni al disciplinare commesse da Collovigh durante l'esibizione che gli consentito di vincere il titolo di Campione del Mondo nella categoria "Pizza ...

Dovizioso : 'Siamo in quattro per il titolo mondiale' : Lui lo ha dichiarato, senza la MotoGP si sentirebbe peggio anche se non vince da tempo, è disposto a combattere con i giovani, perchè ama quel mondo li. Chapeau.Il punto di Valentino è che lui ha ...

Ferrari - Camilleri : 'Possiamo lottare per il titolo mondiale. Abbiamo due grandi piloti' : ... restiamo fiduciosi di avere tutte le necessarie qualità per essere un forte contendente al titolo di campione del mondo". "La stagione è lunga, Abbiamo dimostrato di avere una vettura veloce e ...

Charles Leclerc - F1 GP Cina 2019 : “Sono pronto ad andare forte anche a Shanghai - sul titolo mondiale…” : Tutti gli occhi a Shanghai, inevitabilmente, sono su di lui: Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari è reduce dalla sfortunatissima gara del Bahrein nella quale, proprio quando stava veleggiando verso una strepitosa vittoria, ha dovuto inchinarsi al ko tecnico della sua SF90. Un colpo durissimo per il giovane monegasco che ha visto sfuggirsi di mano il primo successo della carriera. Dopo quanto accaduto a Sakhir, il ferrarista cercherà di ...

Formula 1 - Sticchi Damiani non ha dubbi : “Leclerc e Vettel regaleranno il titolo mondiale alla Ferrari” : Il presidente dell’ACI ha esaltato la prova di Leclerc in Bahrain, sottolineando come il monegasco e Vettel riusciranno a portare il titolo iridato a Maranello Non solo la questione Monza, Angelo Sticchi Damiani si è soffermato anche sulla Ferrari durante la sua presenza all’evento Expo Move andato in scena nella giornata di ieri. photo4/Lapresse Ai microfoni di Italpress, il presidente dell’ACI ha esaltato Charles ...

Nuoto – Campionati italiani Assoluti : a Ilaria Cusinato il titolo dei 400 misti - l’azzurra manca però il pass mondiale : Ilaria Cusinato manca la qualificazione mondiale nei 400 misti femminili ai Campionati italiani Assoluti di Riccione Ilaria Cusinato ai Campionati Assoluti di Riccione si prende il titolo italiano nei 400 metri misti femminili, ma non centra l’obiettivo qualificazione ai Mondiali in Corea del Sud (in programma dal 21 al 28 luglio). Per pochi centesimi, l’azzurra vede sfumare il pass per la competizione iridata. Il tempo ...

Motocross - Mondiale MXGP 2019 : Tony Cairoli cala il tris e prova a spianare la strada verso il decimo titolo : Tony Cairoli aggiunge un altro mattoncino fondamentale nel suo Mondiale MXGP 2019 e, passo dopo passo, continua a rinforzare il suo grande sogno: vincere il decimo titolo iridato della sua leggendaria carriera. Il fuoriclasse siciliano prosegue spedito nel suo inizio di campionato da sogno. Dopo la vittoria (con doppietta) in Argentina ed il successo in Gran Bretagna della scorsa settimana, ieri è arrivata la seconda doppietta, a Valkenswaard, ...

Silvia La Notte punta al titolo Mondiale Enfusion (categoria -50 Kg.) : Sabato 23 marzo Silvia La Notte salira` sul ring di Enfusion Roma per aggiungere la cintura del titolo mondiale femminile Enfusion , categoria -50 kg, alla sua gia` ricchissima collezione di titoli. “Mi aspetto di potermi esprimere al meglio, nella migliore delle mie performance, per il pubblico di Enfusion, e potermi conquistare questo grandioso mondiale a Roma”. Quello di sabato sara` l'incontro numero 100 per Silvia: la forte atleta del ...

F1 - Mondiale 2019 : Valtteri Bottas in lizza per il titolo iridato? Il pilota finlandese non vuol essere solo il ‘maggiordomo’ di Hamilton : L’aggettivo corretto è il seguente: impressionante. La prestazione nel primo round del Mondiale 2019 di Formula Uno, sul tracciato dell’Albert Park a Melbourne (Australia), del finlandese Valtteri Bottas (Mercedes) ha stupito tutti per consistenza e velocità. Gli oltre 20″ rifilati al compagno di squadra Lewis Hamilton (campione del mondo in carica) e lo strepitoso 1’25″580 (valso il punto del giro più veloce della ...

Fedex conferma rallentamento mondiale : delude trimestrale - crolla il titolo : Fedex, gruppo Usa della logistica, i cui conti sono considerati una cartina di tornasole per verificare lo stato di salute dell'economia mondiale, delude il mercato comunicando una trimestrale sotto le stime del mercato. Nel terzo trimestre, gli utili per azione si sono attestati a $3,03 contro $3,11 attesi dal mercato. Sotto ...