Il Segreto Anticipazioni 8 maggio 2019 | Maria preoccupata per la vita di Emilia e Alfonso

Il Segreto - anticipazioni al 18 maggio : la Laguna ha un malore : La popolarissima soap opera che va in onda ogni pomeriggio sulle reti Mediaset, Il Segreto, continua a regalare clamorosi colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che vanno dal 12 fino al 18 maggio raccontano di nuovi accadimenti ed intrighi a Puente Viejo. In particolare, la protagonista indiscussa della prossima settimana sarà Elsa Laguna che avrà un malore dopo un tentativo di avvelenamento perpetrato ai suoi danni dalla diabolica ...

IL Segreto - anticipazioni puntata del 7 e 8 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1946 de Il SEGRETO di martedì 7 (su Rete 4) e mercoledì 8 maggio 2019: Dopo tutto quello che è successo, Elsa si rende conto di non poter fare altro che andarsene, ma decide di restare comunque nei pressi di Puente Viejo. Ma come mai non vuole lasciarsi il paesino alle spalle?… Maria, Raimundo e Mauricio si domandano chi possa aver inviato la lettera anonima con la richiesta di denaro… I sospetti sul mandante ...

Il Segreto - anticipazioni prossima settimana : Antolina avvelena Elsa - la Laguna sviene : La popolarissima soap opera spagnola di Canale 5 Il Segreto, come di consueto, regala importanti colpi di scena ed imprevedibili indiscrezioni. Le anticipazioni per le puntate della prossima settimana che vanno da domenica 12 aprile fino al 18 dello stesso mese raccontano di gravi problemi che avverranno a Puente Viejo, in particolare ci saranno dei risvolti interessanti sul rapporto sempre più burrascoso tra Antolina ed Elsa. La perfida ...

Il Segreto : Elsa deve lasciare Puente Viejo - anticipazioni trama puntata martedì 7 maggio : Nuovo appuntamento in prima serata con gli intrighi di Puente Viejo: martedì 7 maggio va in onda dalle 21.25 in poi su ReteQuattro la nuova puntata serale di questa settimana. Di seguito tutte le anticipazioni sulla trama del doppio episodio in onda che, tra i vari temi, torna a concentrarsi sui dubbi di Elsa. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : il ricordo di Pepa ancora vivo alla Casona : In occasione di una speciale cena, la nuova compagna di Fernando, Maria Elena, chiederà a Francisca della "famosa" Pepa...

Il Segreto Anticipazioni 8 maggio 2019 : Maria in pena per Emilia e Alfonso che rischiano di morire : I Castañeda ricevono una lettera anonima con la richiesta di riscatto per i suoi genitori. Se non pagherà quanto dovuto, i due verranno uccisi. Maria Raimundo e Mauricio sospettano di Ferando.

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 7 maggio 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Mentre Severo cerca di risolvere la questione delle acque contaminate, Felipe scopre che la storia tra Diego e Huertas è solo una farsa.

Il Segreto - anticipazioni clamorose : parla Mario Martin (Don Anselmo) : anticipazioni Il Segreto, parla l’attore che fa Don Anselmo: “Ci sarà un momento drammatico” Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTv l’attore spagnolo Mario Martin, che nella seguitissima soap Il Segreto, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, interpreta il personaggio di Don Anselmo, presente fin dalla primissima puntata. Ma il personaggio in questione, come ha rivelato ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 13-19 maggio 2019 : Elsa Avvelenata! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 13 a domenica 19 maggio 2019: Elsa indaga su Antolina che inizia ad avvelenarla! La scoperta di Mauricio! Anticipazioni Il Segreto: Antolina inizia ad avvelenare Elsa che, intanto, avvia delle serrate indagini per incastrarla. Si teme sempre più per la vita dei Castaneda, mentre Fernando si contraddice sempre più. Irene si scontra con Anacleto. Julieta ottiene una piccola rivincita! Intrighi ...

Il Segreto Anticipazioni 7 maggio 2019 : Matias umilia Elsa e la caccia dalla locanda : Nonostante le scuse la Laguna non riesce a convincere Matias che ormai deluso decide di cacciarla dalla locanda umiliandola davanti a tutti.

Anticipazioni Il Segreto - serale oggi : Elsa fugge e trova rifugio in un vecchio rudere : Torna il doppio appuntamento quotidiano con la telenovela Il Segreto che oggi, 7 maggio, verrà trasmessa sia di pomeriggio su Canale 5 che in prima serata su Rete 4. Considerando i positivi ascolti del serale, Mediaset ha infatti deciso di confermare la serie iberica anche con la puntata che comincerà alle ore 20:30 e proseguirà fino alle ore 21:25. Solo successivamente avrà inizio Una Vita, che andrà avanti fino a tarda serata e si concluderà ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 12 al 18 maggio 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 12 a sabato 18 maggio 2019: Mauricio confessa a Raimundo di sapere che la misteriosa “Lei”, nascosta nelle catacombe della villa, è ancora viva. I due stanno parlando di Francisca? Antolina, intanto, tratta Elsa al pari di una schiava. La Laguna, poco dopo, si reca da Consuelo e le chiede con successo un chiarimento. Julieta, dopo la sfuriata di Pilar, crede di avere perso per ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 7 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1945 de Il SEGRETO di martedì 7 maggio 2019: Dopo aver ammesso di aver sottratto i soldi alla locanda, Elsa chiede scusa a Marcela, Matias e Consuelo, ma Matias non vuole sentire ragioni e decide di cacciare in modo plateale la ragazza dalla pensione… Severo è sempre più triste per la questione delle acque contaminate, non comprendendo la scelta dei paesani di non volere il suo aiuto… Julieta cerca di aiutare ...