huffingtonpost

(Di mercoledì 8 maggio 2019) (A cura di Sergio Carra, Politecnico di Milano, socio linceo) L’espressione “” potrebbe sembrare un ossimoro, poiché lascia presagire che l’operazione mediante la quale si combinano diverse parti con l’intento di ottenere un tutto unitario, applicata alla, possa creare la vita. Usurpando quindi una prerogativa non concessa all’uomo. Nella letteratura e nella cinematografia esistono opere di fantasia su questo tema, in gran parte mutuate dal romanzo gotico di Mary Shelley, nel quale uno scienziato, Victor Frankenstein, produce una creatura grottesca, ma sapiente. In realtà l’espressione “Synthetic biology” è apparsa per la prima volta all’inizio del novecento nelle pubblicazioni del biologo Stephane Leduc. Riferendosi alle ricerche concernenti la sintesivita dalla ...

_fireefly_ : RT @_jaeseumin: Un abbraccio per tutti quelli che come me si riducono sempre all'ultimo con tutte le cose della vita,siamo disorganizzati c… - HuffPostItalia : Il secolo della biologia sintetica - harry_pottaaaah : RT @_jaeseumin: Un abbraccio per tutti quelli che come me si riducono sempre all'ultimo con tutte le cose della vita,siamo disorganizzati c… -