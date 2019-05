Il secolo della biologia sintetica di S Carrà

Bruno Vespa e il libro sulla conquista della Luna : 'Io - giovane testimone dell'evnto del secolo ' : È da oggi in libreria il nuovo libro del giornalista, dedicato ai cinquant'anni di questa avventura straordinaria, Luna - cronaca e retroscena delle missioni che hanno cambiato per sempre i sogni ...

Cambiamenti climatici - già i romani ne sapevano qualcosa : nel II secolo l’estate più calda della storia : La fine dell’Impero romano fu determinata da cause politiche, sociali e, non ultime, da cause ambientali: molti ricercatori hanno confermato che dietro lo stravolgimento politico che portò alla fine di Roma non ci furono soltanto i barbari, ma anche e soprattutto le emergenze climatiche che tornavano a riproporsi ciclicamente. Vulcani, siccità, glaciazioni: furono queste le cause della fine della romanità.Continua a leggere