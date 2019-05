Il Royal Baby fa il suo esordio su Instagram | pubblicate le prime foto con Harry e Meghan

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Ilfa il suosu. Il principeMarkle hanno postato sul social network ledella loro “prima occasione pubblica come famiglia”. Gli scatti sono apparsi sull’account ufficiale del Duca e della Duchessa, “Sussex”. View this post onA post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussex) on May 8, 2019 at 6:34am PDTIl “Sussex”, com’è chiamato il bambino in attesa dell’ufficializzazione del nome, è nato lunedì mattina. Stamattina i neogenitori reali hanno fatto conoscere al mondo il neonato, che ora appare anche sui social. La didascalia del post recita: “Oggi il Duca e la Duchessa del Sussex sono felici di condividere la loro prima uscita pubblica come famiglia”. In poche ore il post ha ottenuto più di un milione di “mi ...

vogue_italia : Altre foto di Baby Sussex al suo debutto al castello di Windsor, in braccio a Harry e Meghan ??… - SkyTG24 : Dopo la grande attesa ecco le prime immagini del #RoyalBaby. Oggi il piccolo incontrerà per la prima volta anche la… - Agenzia_Ansa : Harry e Meghan mostrano il Royal baby LE FOTO 'È un sogno' 'È dolce e calmo, oggi sarà presentato alla regina'… -