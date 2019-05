agi

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Ipossono essere più vulnerabili sia nei luoghi di origine, sia di transito che di destinazione, a causa dell'alta prevalenza diinfettive in alcunidi partenza, dei problemi nell'accesso ai servizi sanitari o di condizioni di vita deprivate neidi transito e destinazione. Ma c'è unmolto basso di trasmissione di questealla popolazione deiospitanti. È quanto emerge dal 'Report on the health of refugees and migrants in the Who European Region: no public health without refugee and migrant health', di cui l'Inmp (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazionie il contrasto delledella povertà) ha coordinato le attività di studio epidemiologico. Il rapporto ha raccolto ed analizzato più di 13.000 documenti di letteratura a partire dal 2014, sullo stato di salute dei rifugiati ...

raffaellamucci1 : RT @Agenzia_Italia: Il reale rischio che i #migranti portino malattie nei Paesi che li ospitano - raffaellamucci1 : Il reale rischio che i migranti portino malattie nei Paesi che li ospitano - Piergiulio58 : Il reale rischio che i migranti portino malattie nei Paesi che li ospitano. MA VA?!?? -