Il principe Harry e Meghan Markle rivelano il nome del royal baby | “Si chiama Archie”

Royal Baby - ecco il figlio di Meghan Markle e del principe Harry : Il papà, il principe Harry, aveva detto che il piccolo sarebbe stato presentato al mondo entro un paio di giorni e così la promessa è stata mantenuta: il Royal Baby è appena stato protagonista del suo primo servizio fotografico, in compagnia di mamma Meghan Markle e papà Harry d’Inghilterra. Location della presentazione al mondo è stato il salone delle feste del castello di Windsor: tra volte gotiche, ...

Il principe Harry e Meghan Markle presentano per la prima volta il loro royal baby : “Ha un carattere dolcissimo - è davvero calmo : Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno presentato oggi per la prima volta in pubblico il loro royal baby, nato due giorni fa e ancora in attesa di un nome. A tenere in braccio il piccolo, avvolto in una copertina bianca e apparso somigliante alla mamma a un primo sguardo, è stato Harry. Il primogenito dei duchi del Sussex è pronto per essere introdotto oggi anche alla bisnonna, la regina Elisabetta. “Ha un carattere dolcissimo, ...

Royal baby nato - il principe William fa gli auguri ad Harry con una battuta : Due giorni fa Meghan Markle ha dato alla luce l'attesissimo Royal baby, per la precisione un maschietto. Contrariamente alle aspettative, è arrivata in merito una comunicazione ufficiale da parte di Buckingham Palace, alla quale è seguita una dichiarazione in tv del neopapà Harry: "Sono molto felice".A questo punto non si è fatta attendere nemmeno la replica del principe William, che secondo i bene informati negli ultimi tempi aveva ...

Il dolce segreto del maglione del principe Harry : Ieri pomeriggio quando il Principe Harry ha incontrato visibilmente emozionato i giornalisti per annunciare la nascita di suo figlio, era vestito casual, con un maglione grigio e dei jeans scuri. Ma, ...

È nato il figlio di Harry e Meghan - il principe con doppio passaporto : Con una settimana di ritardo, e proprio mentre si stava cominciando a pensare di ricoverarla in ospedale, Meghan ha partorito in casa alle 05,26 di ieri mattina il Baby Sussex tanto atteso. È un maschio, sta benone come la madre e pesa 3 chili e 240 grammi. Con il tipico viso di chi ha dormito solo due ore, ma felice come ogni padre, il principe Ha...

Un altro strappo al protocollo per Harry e Meghan. Il principe ha annunciato la nascita del primo figlio in diretta tv, a poche ore dal parto, davanti alle telecamere di Sky News. "Sono molto...

Royal baby - la gioia del principe Harry : “Sono orgoglioso di Meghan - è incredibile cosa possa fare una donna” : “Sono molto felice di annunciare che Meghan e io abbiamo avuto un bambino questa mattina, un bambino sano. Sono incredibilmente orgoglioso di mia moglie”. Queste le prime parole del principe Harry rilasciate alla stampa dopo la nascita del suo primo figlio con Meghan Markle. “È l’esperienza più incredibile che potessi immaginare, sono assolutamente al settimo cielo“, ha continuato Harry, emozionato e sorridente, ...

Il principe Harry è raggiante nel primo video dopo la nascita del figlio avuto con Meghan Markle : "Sono al settimo cielo"

Gb - è venuto al mondo il figlio del principe Harry e della duchessa Meghan : La duchessa del Sussex Meghan Markle e il principe Harry hanno annunciato la nascita del royal baby. Si tratta di un maschietto del peso di circa 3,2 chilogrammi, mentre al momento il nome non è stato ancora svelato. Il figlio di Carlo e Diana ha dichiarato ai giornalisti che il piccolo verrà mostrato al mondo fra un paio di giorni, e ha aggiunto: "Sono al settimo cielo dalla gioia". Stando alle ultime indiscrezioni, la nota famiglia potrebbe ...