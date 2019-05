Il principe Harry e Meghan Markle presentano per la prima volta il loro royal baby | “Ha

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Ile sua mogliehanno presentato oggi per lain pubblico il, nato due giorni fa e ancora in attesa di un nome. A tenere in braccio il piccolo, avvolto in una copertina bianca e apparso somigliante alla mamma a un primo sguardo, è stato. Il primogenito dei duchi del Sussex è pronto per essere introdotto oggi anche alla bisnonna, la regina Elisabetta. “Ha un carattere dolcissimo, è davvero calmo“, ha dettonelle prime parole pronunciate di fronte ai media dopo il parto. “E’ stato un sogno“, ha aggiunto, sorridente. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Duke and Duchess of Sussex (@daily) in data: Mag 8, 2019 at 4:49 PDTsono apparsi entrambi molto emozionati e felici. Quando lei ha parlato ...

SkyTG24 : 'Probabilmente fra 2 giorni lo presenteremo alla stampa così potete vederlo. Sono davvero sbalordito come ogni padr… - rtl1025 : E' nato il figlio del principe Harry e Meghan! Benvenuto al #royalbaby ?????? - RaiRadio2 : È nato il primo #RoyalBaby del principe Harry e Meghan! ?? Sentiamo il parere del Grande Capo #Estiqaatsi!… -