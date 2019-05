Il primo acquisto dell' Itas Trentino è lo schiacciatore Cebulj

Gazzetta – Napoli trattativa avviata e a buon punto! Il primo acquisto può arrivare dalla Premier! La situazione : Affare Trippier- Napoli Novità importanti sull’affare Trippier, può essere il primo acquisto per la prossima stagione. La trattativa col Tottenham è a buon punto Secondo la Gazzetta dello Sport, tutti gli indizi fanno pensare che il primo acquisto del Napoli per la prossima stagione potrebbe essere Trippier del Tottenham: “Ieri, era a Napoli la moglie di Kieran Trippier, il terzino del Tottenham, che il Napoli sta trattando. ...

«Il primo acquisto? Sarà Gaburro» : Il vice presidente Biagio Di Nunno, per tutti 'Gino', non arretra di un millimetro. Anche lui, come il padre, non si ferma alla serie C. Ma prima di fare proclami, vuole innanzitutto chiudere il ...