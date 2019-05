Il Monza di Berlusconi punta il primo titolo | oggi la finale con la Viterbese

Il Monza di Galliani e Berlusconi si rinforza con Palladino : Monza - Mossa a effetto del Monza , che si aggiudica i servigi di un vecchio lupo della Serie A: Raffaele Palladino , classe '84, esterno offensivo con un ricco passato alla Juventus , al Genoa , dove ...

Paolo Berlusconi nuovo presidente del Monza : "Vogliamo la B" : La migrazione dal Milan al Monza della famiglia simbolo del trionfale trentennio rossonero è diventata ancora più palese. Da ieri, infatti, Paolo Berlusconi è il nuovo presidente del Monza Calcio del quale era consigliere a seguito dell'ingresso di Fininvest nel club brianzolo. Nicola Colombo, il dirigente che aveva raccolto il club dal fallimento e che aveva favorito l'arrivo della holding nell'estate scorsa, si è dimesso dando vita così al ...

