Il M5S Roma gioisce per la riapertura della fermata Spagna | ma la foto è della metro di

Casal Bruciato - M5S Roma al fianco di Raggi dopo insulti : “Battaglia di civiltà”. Agenzie di stampa : “Di Maio irritato” : “Siamo con Virginia Raggi in questa battaglia di civiltà”, scrive su Twitter il Movimento 5 stelle di Roma, dopo che la sindaca della Capitale a Casal Bruciato è stata accolta dagli insulti dei partecipanti al sit-in contro l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom. Raggi si è recata a casa delle 14 persone che da ieri vivono assediate dai vicini fomentati da gruppi e partiti di estrema destra come Casapound e Fratelli ...

Protesta no-vax a Roma : “Lega e M5S traditori - non vi rivoteremo” : L'articolo Protesta no-vax a Roma: “Lega e M5S traditori, non vi rivoteremo” proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

'Basta cavie per la scienza' - in Emilia-Romagna parte battaglia animalista M5S : BOLOGNA - Stop alla sperimentazione scientifica sugli animali e sostegno 'ai metodi alternativi e tecnologicamente più avanzati': sono questi i principi cardine del progetto di legge presentato dal ...

'Basta cavie per la scienza' - in Emilia-Romagna parte battaglia animalista M5S - : Trovare metodi alternativi e ridurre i finanziamenti alla sperimentazione animale: il M5s ha presentato un progetto di legge in Emilia-Romagna

'La xylella Si cura con sapone o onde elettromagnetiche' Ciampolillo M5S promuove le cure alternative : E proprio la scienza nutre dubbi sulle ultime proposte alternative presentate da Ciampolillo: 'Non c'è nessuna evidenza scientifica riguardo l'efficacia delle onde elettromagnetiche, tanto meno dei ...

Bankitalia - cdm nomina Panetta direttore generale e Pantalone prefetta di Roma Lega : ‘Ok su Autonomia’. M5S : ‘Ancora no’ : Fabio Panetta nuovo direttore generale. Luigi Signorini confermato nel direttorio, nel quale entrano l’ex ragioniere dello Stato Daniele Franco e Alessandra Perrazzelli, ex country manager di Barclays Italia e vicepresidente esecutivo e presidente del comitato di remunerazione e nomine di A2A SpA. Il consiglio dei ministri ha dato via libera alle nomine per il direttorio di Bankitalia, confermando i nomi indicati da palazzo Koch lo scorso 28 ...

ESCLUSIVA Sen. Romano - M5S - : "PD? Continueremo a lavorare bene con la Lega - le dimissioni di Siri sono un gesto di responsabilità" : ... senza realizzare nulla di tutto questo e che per giunta sul taglio ai costi della politica è alquanto distante dalle posizioni del Movimento? Noi lavoriamo bene e Continueremo a farlo con la Lega, ...

La retromarcia di Salvini : ci sono solo 90mila clandestini. Gelo del M5S : fu lui a scrivere 500mila nel contratto di governo : Il contrordine di Salvini arriva come un fulmine a ciel sereno: in Italia non c’è una emergenza clandestini, sostiene il ministro dell’Interno in conferenza stampa. «Negli ultimi quattro anni e mezzo, il numero massimo stimabile degli immigrati irregolari in Italia è di circa 90mila. Una cifra importante, ma non sono le centinaia di migliaia che te...

Salva Roma - Giachetti : “Io favorevole. Lega e Berlusconi hanno responsabilità su debito. Raggi? Ha fallito - M5S lo sa” : “Salva Roma? Io sono assolutamente favorevole. Non è come dice Salvini, secondo cui ci sarebbe chissà quale favoritismo nei confronti di Roma. Dice una cosa che non sta né in cielo, né in terra. La norma, al contrario, un modo per superare l’anomalia del commissariamento del debito di Roma che fecero proprio nel 2008 la Lega insieme a Berlusconi, accollandosi tutti i debiti di Roma: quasi 15 miliardi di euro “. Sono le parole ...

La retromarcia di Salvini : ci sono solo 90mila clandestini. Gelo del M5S : fu lui a scrivere 500mila nel contratto di governo : Il contrordine di Salvini arriva come un fulmine a ciel sereno: in Italia non c’è una emergenza clandestini, sostiene il ministro dell’Interno in conferenza stampa. «Negli ultimi quattro anni e mezzo, il numero massimo stimabile degli immigrati irregolari in Italia è di circa 90mila. Una cifra importante, ma non sono le centinaia di migliaia che te...

Roma - l’ex M5S De Vito scrive alla Raggi dal carcere : “Non mi dimetto da presidente dell’Assemblea capitolina” : “In questo periodo ho pensato spesso, per il rispetto che ho verso l’istituzione, di dimettermi da presidente dell’Assemblea capitolina, carica che ho amato e che ritengo di avere svolto con onore e con piena cognizione dei suoi equilibri e tecnicismi dall’altro. Ma non posso, non voglio e non debbo farlo! Credo con forza nella Giustizia e Giustizia con forza chiedo!”. Lo scrive Marcello De Vito, arrestato il 20 marzo scorso per ...

Salva Roma - Meloni con M5S : “Pronti a votarlo”. Marattin : “Non c’entra nulla con gestione della Raggi - Salvini ridicolo” : “Salvini aveva un’occasione per fare una cosa buona per gli italiani, avrebbe cancellato 2,5 miliardi di debiti a carico di tutti gli italiani. Immagino solo quante cose si posso fare con questa somma, le scuole che si possono aprire, gli aiuti alle imprese e alle famiglie. Tante misure concrete. Sono certa che il Parlamento riuscirà a intervenire e correggere”. E’ questo il primo commento della sindaca di Roma Virginia ...

Salva-Roma - battaglia Lega-M5S. Salvini : «Gli italiani non pagheranno i debiti della Raggi» : Nuove tensioni nell’esecutivo al Consiglio dei ministri. Il leader della Lega annuncia lo stralcio di alcuni punti del Salva-Roma

Battaglia Lega-M5S sul “salva-Roma” Salvini : «Gli italiani non pagheranno i debiti della Raggi» : Nuove tensioni nell’esecutivo al Consiglio dei ministri. Il leader della Lega annuncia lo stralcio di alcuni punti del Salva-Roma