Il Leone delle Generali non si è mai sentito così forte

Giro delle Fiandre femminile 2019 - Marta Bastianelli LeoneSSA DEI MURI! Numero da fenomeno - Italia in estasi 4 anni dopo! : Aveva sulle spalle i favori del pronostico, viste le ultime prestazioni (praticamente mai fuori dalle prime 10 in ogni gara corsa in questa stagione e sempre protagonista nelle classiche) e viste anche le sue caratteristiche, davvero ideali per questo genere di percorso. Dopo il titolo mondiale a sorpresa nel 2007, il titolo europeo strepitoso della scorsa stagione arriva il terzo trionfo più bello della carriera per Marta Bastianelli: la 31enne ...