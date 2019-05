Il legale di Siri | Mai accettato denaro da nessuno

legale Siri : parlerà e risponderà ai Pm : 12.52 Sul caso Siri torna anche il Legale del sottosegretario indagato per corruzione: l'avvocato precisa che "in sede di presentazione spontanea del senatore Armando Siri verrà depositata una memoria difensiva" per chiarire i suoi rapporti con Franco Arata. "Del tutto inveritiero -prosegue il Legale in una nota- che tale scelta corrisponda ad un intento di sottrarsi al confronto" con i Pm, "confronto del resto chiesto" dallo stesso Siri. Ai ...

Siri - Toninelli : “Spero accetti decisione di Conte e non ci sia voto in cdm”. Il legale : “Norme erano di interesse pubblico” : “Noi speriamo che non si voti in cdm, non servono al governo né all’Italia bracci di ferro, spero che lui capisca e accetti la decisione di Conte“. Così il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, a 24 Mattino su Radio24 ha commentato il caso del suo sottosegretario Armando Siri e l’annuncio del premier dell’intenzione di portare al prossimo consiglio dei ministri la proposta di revoca della nomina dell’esponente del ...