Il governatore De Luca | “Rimetto a posto il Mario Argento | ma solo se lo compra la

(Di mercoledì 8 maggio 2019) La piscina Scandone si rifà il look, con una nuova copertura, un nuovo l’impianto di illuminazione a led multicolor, nuovo impianto audio, tabellone e nuovi gli spogliatoi. Tutto questo, dichiara una nota di agenzia dell’Ansa, grazie ai lavori da 3,3 milioni di euro commissionati per le Universiadi. Il restyling sarà ultimato il 15 giugno, da previsioni. Lo stato di avanzamento dei lavori è stato oggetto di un sopralluogo da parte del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, che questa mattina si è recato presso la struttura in compagnia dell’olimpionica Manuela Di Centa, testimonial delle Universiadi, e del commissario straordinario dei Giochi, GianBasile. Deha espresso soddisfazione per quanto ha visto: “E’ una corsa contro il tempo – ha detto De– per essere pronti il 3 luglio per un evento che ridia dignità a ...

