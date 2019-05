Il costo della stabilità Il caso del Sudafrica

Animali - Ministero della Salute : con la ricetta elettronica nessun costo in più : Il nuovo sistema di ricetta elettronica (Rev) non introduce né nuovi obblighi né adempimenti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, a carico dei veterinari e degli utenti finali, anzi determinerà una riduzione di obblighi e un notevole risparmio di mezzi impiegati da parte dei fruitori del sistema, grazie alla possibilità di avvalersi di un sistema che permetterà un recupero veloce di informazioni e dei dati raccolti ...

Fu l’inizio della crisi! Lady Diana e il segreto nascosto al principe Carlo : C’è un segreto che Lady Diana ha tenuto nascosto per diverso tempo al marito, il principe Carlo. Oggi, a quasi 22 anni dalla morte della principessa del Galles, il biografo Andrew Morton lo ha rivelato, spiegando anche come quell’episodio fu, di fatto, l’inizio della crisi di un matrimonio solo all’apparenza da favola. Il giornalista e scrittore inglese, esperto di biografie di personaggi reali e vip, ha rivelato infatti che tutto iniziò nel ...

Lady Diana e il segreto nascosto al principe Carlo : «Fu l'inizio della crisi» : C'è un segreto che Lady Diana ha tenuto nascosto per diverso tempo al marito, il principe Carlo. Oggi, a quasi 22 anni dalla morte della principessa del Galles, il biografo Andrew Morton...

Elijah Wood parla della serie TV de Il Signore degli Anelli e del suo 'folle' costo : È tutto un prodotto del mondo in cui vivono. Adesso sanno quello che hanno, sanno quanto sia redditizio.' Ovviamente l'attore si riferisce al fatto che, quando il primo film di Peter Jackson uscì al ...

Bce - il tweet della Banca centrale rivendica lo slogan degli Avengers : “A qualunque costo? Lo disse già Draghi 7 anni fa” : “Whatever it takes”, a qualunque costo. Chiedendo a un economista oppure a un sedicenne medio chi ha reso celebre questa frase, probabilmente si otterrebbero due risposte diverse. L’economista direbbe Mario Draghi, il sedicenne invece Capitan America. Il primo è il presidente della Banca centrale europea, il secondo è il capo degli Avengers (i Vendicatori), un gruppo di supereroi che fanno parte dell’universo di fumetti e ...

Promuovere l’arte a qualsiasi costo : cachet e musica live ai tempi della crisi : Che si tratti di un vino pregiato, un particolare prodotto gourmet o la selezione di artisti da proporre nelle serate live, per i due giovani imprenditori under 35 di Crash Roma, il valore della qualità è una vera e propria mission da Promuovere e sostenere (veramente) a tutti i costi. Quella della musica live, oggi più che mai, è a tutti gli effetti una sfida che non tutti i gestori di locali hanno il coraggio di intraprendere. Anzi, ...

Georgina Rodriguez spettatrice della debacle juventina - il suo sexy e costoso look non passa inosservato allo Stadium [FOTO] : Nel pre-partita di Juventus-Ajax la fidanzata di Cristiano Ronaldo si è mostrata in tutta la sua bellezza allo Stadium: la presenza di Georgina Rodriguez però non ha portato bene ai bianconeri Georgina Rodriguez, ieri sera allo Stadium, è stata spettatrice della sconfitta della Juventus contro l’Ajax, che ha portato all’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League. La fidanzata di Cristiano Ronaldo nel pre-partita, dando ...

La Nasa ha nascosto per oltre 40 anni un misterioso messaggio dal lato oscuro della Luna : Il misterioso messaggio dal lato oscuro della Luna nascosto dalla Nasa per 40 anni La Nasa ha nascosto volontariamente strani e misteriosi messaggi ultraterrena captati dalla Missione Apollo 10 che fu la quarta missione con equipaggio del programma Apollo e la prima missione dalla piattaforma di lancio 39B del John F. Kennedy Space Center. La missione includeva il secondo equipaggio ad orbitare intorno […] L'articolo La Nasa ha nascosto ...

Games of Thrones - i creatori della serie svelano : “Il finale è nascosto in una playlist di Spotify” : “Game of Thrones: the End is Coming”: è questo il titolo, alquanto eloquente, della playlist di Spotify all’interno della quale i creatori della popolare serie tv hanno nascosto una serie di indizi che svelano il finale dell’ottava e ultima stagione della saga “Il Trono di Spade”, in uscita il prossimo 14 aprile. Alla vigilia del suo debutto infatti, molti fan si stanno chiedendo chi vivrà, chi morirà, ma soprattutto: chi ...

Taglio sulle accise in arrivo? Non proprio : dal 2020 il costo della benzina aumenterà ancora : Il Ministero dell'Economia cerca, con l'aumento dell'Iva e delle accise, di ottenere un ricavo da 50,8 miliardi. Ma come mai si è reso necessario tale aumento? Il governo deve trovare i finanziamenti ...

Bezos - 36 miliardi di dollari alla ex moglie : è il divorzio più costoso della storia : Jeff Bezos nonostante tutto resta il più ricco al mondo, con la sua quota in Amazon - il 12% rispetto al 16% pre-divorzio - che vale 107 miliardi di dollari, ai quali si aggiungono i 4 miliardi di ...

Droga nelle scuole - il cane Nox della cinofili fiuta e scopre hashish nascosto negli armadietti : Le operazioni dei carabinieri rientrano nei controlli del territorio per contrastare lo spaccio di sostanze di stupefacenti tra i giovanissimi AGNONE. Nella mattinata di oggi i carabinieri di Agnone, ...

Cies - ecco i giocatori più costosi della Serie A per ogni club : in vetta c'è Dybala - secondo Insigne : ROMA - È Paulo Dybala il giocatore più costoso della Serie A : è quanto emerge da uno studio del Cies , l'osservatorio calcistico con sede in Svizzera che ha stilato utilzzando il proprio algoritmo, ...

Fiat Centoventi : costo - interni e versione elettrica della Fiat 500 : Fiat Centoventi: costo, interni e versione elettrica della Fiat 500 Fiat 500 elettrica Arriva anche per il marchio Fiat la svolta elettrica. Abbiamo già raccontato di un mercato elettrico in espansione che andrà ad essere più completo tra il 2020 e il 2021. Intanto però le case automobilistiche fanno già le prove generali. Fiat è una di queste, le due autovetture in questione sono la nuova Fiat Centoventi e la versione elettrica della Fiat ...