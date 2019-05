Il blocco del mercato per il Chelsea potrebbe salvare la Juve dal ritorno di Higuain

ilnapolista

(Di mercoledì 8 maggio 2019) La Fifa ha confermato ildelper due sessioni per il. È infatti stato respinto il ricorso presentato dai Blues alla penalizzazione commissionatagli in conseguenza delle irregolarità nel trasferimento di giocatori minorenni. Brutta tegola per la formazione di Sarri che proprio in questo periodo aveva ampiamente riconquistato il favore del pubblico, macinando vittorie sia in Premier che in Europa League. La squadra non potrà contare su rinforzi per la prossima stagione, nella sessione estiva 2019 e in quella invernale 2020 infatti la formazione londinese non potrà registrare giocatori. Confermata anche la multa da 600mila franchi svizzeri. L’unica eccezione concessa sarà la possibilità di registrare giocatori inferiori ai 16 anni, nel rispetto dell’art. 19 del Regolamento Si aprirebbe un nuovo scenario per quanto riguarda la posizione di Gonzalo ...

