Il Baby Sussex di Meghan Markle e il principe Harry si chiama Archie | il piccolo George

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Prime foto del, della bellae delcome famiglia al gran completo. Questo pomeriggio i fan del gossip reale hanno finalmente goduto delle novità relative al primogenito dei Duchi dele non solo perché i due si sono mostrati a Windsor in tutto il loro splendore con in braccio il loro bambino nato tre giorni fa, ma anche perché le novità non sono mancate.I primi scatti ufficiali delhanno fatto tirare un sospiro di sollievo per quella che sembrava essere una famiglia normale con una neo mamma ancora gonfia e formosa per via del parto, con un padre stanco ma felice per aver assistito al grande miracolo della vita ed unpargolo tenero e silenzioso ma destinato, un giorno, a cambiare il "mondo".Questa è la favola perfetta della bella attrice che dal set di Suits si è ritrovata a calarsi nel ruolo della moglie di un ...

