I Tool hanno annunciato il 30 agosto come data d' uscita del loro nuovo album

(Di mercoledì 8 maggio 2019) È troppo tardi per un pesce d'aprile: e visto che siamo fuori stagione possiamo sicuramente dire che ildeiha unadefinitiva. La band statunitense, durante un concerto, ha comunicato finalmente ladiper ile attesissimodisco. L'annuncio L'attesa infinita sembra avere una fine: il prossimodeiuscirà il 30. Il successore di 10,000 days sembrava ormai un miraggio ma è concreto. L'attesa di anni e anni è stata arricchita da sarcasmo, vignette, meme di ogni tipo, e prese in giro anche da parte dello stesso cantante, quasi divertito nello stuzzicare il suo pubblico. Dopo ben 13 anni i fan saranno davvero contenti: e le aspettative immancabilmente saranno altissime. La scorsa sera, la band, durante un concerto tenuto a Birmingham, in Alabama, lo scorso 7 maggio: durante lo spettacolo, sugli schermi laterali rispetto al palco, ...

