Honda Jazz - La nuova generazione sarà ibrida

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Lo scatto di un dettaglio dellauto e poche righe per confermare ufficialmente due notizie. Uno, che laanche, come annuncia a chiare lettere il teaser. Due, che la prossimadella piccola monovolume giapponese si svelerà al pubblico al Salone di Tokyo 2019, di scena dal 23 ottobre al 4 novembre prossimo.Dentro è più moderna. La quarta serie dellaintrodurrà non poche novità. Dalle prime foto-spia pubblicate qualche settimana fa si vede unauto fedele alle sue forme tradizionali, che lhanno resa una delle segmento-B più pratiche e sfruttabili sul mercato per spazio interno e capacità di carico, ma diversa negli interni rispetto al modello uscente. Nellabitacolo spicca infatti un grande display al centro della plancia, installato mo di tablet, anche se in posizione piuttosto inclinata: un innesto che rende gli interni più moderni benché da solo ...

