Hockey ghiaccio | Mondiali 2019 | i convocati dell’Italia Definito il roster ufficiale

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : quando gioca l’Italia? Calendario - date - programma e orari delle partite degli azzurri : Sta per prendere il via il Mondiale 2019 di Top Division di Hockey ghiaccio. Gli azzurri di coach Clayton Beddoes saranno chiamati alla grande impresa per evitare l’ultimo posto del girone B che vedrà al via rivali temibili come Svezia, Russia, Repubblica Ceca e Svizzera. La kermesse prenderà il via il 10 maggio, ma gli azzurri esordiranno nella giornata dell’11 alle ore 12.15 contro la Svizzera, per sette match nel giro di 10 ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Gli uomini selezionati da Clayton Beddoes : Sabato 11 maggio ci sarà l’esordio della Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio ai Mondiali in Slovacchia. Gli azzurri hanno come obiettivo concreto la permanenza in Top Division, non facile da raggiungere vista la concorrenza agguerrita nel girone nostrano. L’ultima amichevole disputata non è andata nel migliore dei versi con i ragazzi di Clayton Beddoes battuti nettamente dalla Francia con il punteggio di 6-2. La prima partita ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : il calendario di tutte le partite. Programma - orari e tv fino alla finale : Siamo ormai ai nastri di partenza dei Campionati Mondiali di Hockey Ghiaccio 2019 che si disputeranno in Slovacchia dal 10 al 26 maggio. L’Italia sarà al via della kermesse che vedrà disputare le proprie partite tra Bratislava e Kosice cercando di non retrocedere dalla Prima Divisione, in un Gruppo quanto mai complicato. Sarà un Mondiale che regalerà grande spettacolo con tutte le migliori Nazionali in scena. Di seguito vediamo tutte le ...

Hockey ghiaccio : Spettacolare torneo internazionale di fine stagione al palaghiaccio : Per la cronaca sportiva, anche se i carburanti della giornata sono stati l'allegria e la voglia di stare sul ghiaccio, i Gladiators hanno concluso: in prima, squadra "nera", e quarta, squadra "bianca"...

Hockey ghiaccio : l’Italia cade per 6-2 contro la Francia nell’ultima amichevole pre-Mondiali : Sonora sconfitta per l’Italia nell’ultimo match di preparazione in vista dei Mondiali di Top Division di Slovacchia. Gli Azzurri hanno, infatti, perso con il punteggio di 2-6 in casa della Francia sul ghiaccio dell’Aren’Ice di Cergy-Pontoise a nord-ovest di Parigi. L’incontro, a senso unico, è stato sbloccato da Leclerc che, in powerplay, segna l’1-0 per la Francia al minuto 2:15. I transalpini mantengono il piede ...

Hockey ghiaccio - domani per l’Italia ultima amichevole prima dei Mondiali contro la Francia : Si chiude la fase preparatoria ai Mondiali Top Division per l’Italia di Hockey sul ghiaccio: prima della partenza per la Slovacchia gli azzurri affronteranno domani alle ore 19.30 l’ultima amichevole. A sfidare la selezione nostrana sarà la Francia: per i nostri ragazzi si tratta della quinta amichevole prima della rassegna iridata, dopo due vittorie (con Inghilterra e Slovenia) ed altrettante sconfitte (con Ungheria e ...

Hockey ghiaccio - Slovenia-Italia 3-2 nella seconda amichevole di Bled : Si è disputata questa sera la seconda amichevole di Bled tra Italia e Slovenia: i padroni di casa si prendono la rivincita ai danni degli azzurri e vincono in rimonta con il punteggio di 3-2. Un vero peccato per gli italiani che non gestiscono bene gli ultimi minuti, ma che comunque mandano buoni segnali in vista dei Mondiali di maggio. Dopo un primo periodo a reti bianche, sono proprio i nostri a sbloccare le marcature con il gol al 6′ ...

Hockey ghiaccio - l’Italia supera 3-2 la Slovenia nella prima amichevole di Bled : Prosegue l’avvicinamento della Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio in vista dei Mondiali di Top Division di Bratislava che scatteranno il 10 maggio. L’Italia, dopo il doppio impegno di Coventry della scorsa settimana, è impegnata in una altra doppia amichevole, questa volta contro la Slovenia. Questa sera si è disputata la prima, sul ghiaccio di Bled, e si è conclusa con il successo per 3-2 dei nostri, che hanno quindi vendicato ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Valpusteria perde il titolo - l’Olimpija sbanca Brunico : Finisce nel peggiore dei modi l’avventura di Valpusteria nel torneo di Alps League 2019: i Lupi, dopo essere stati avanti per 3-1 nella serie, crollano e subiscono la rimonta degli sloveni dell’Olimpija. Gli italiani hanno tanto da recriminare, considerando anche che fino a 10 minuti dalla fine il risultato era di 1-0 in loro favore. Bravi gli avversari a crederci fino in fondo e a ribaltare ancora una volta la partita, conclusasi ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Valpusteria perde clamorosamente il titolo - l’Olimpija sbanca a Brunico : Finisce nel peggiore dei modi l’avventura di Valpusteria nel torneo europeo di Alps League 2019: i Lupi, dopo essere stati avanti per 3-1 nella serie, crollano e subiscono la rimonta degli sloveni dell’Olimpija. Gli italiani hanno tanto da recriminare, considerando anche che fino a 10 minuti dalla fine il risultato era di 1-0 in loro favore. Bravi gli avversari a crederci fino in fondo e a ribaltare ancora una volta la partita, ...

Hockey ghiaccio - l’Italia chiude il triangolare di Coventry con una netta sconfitta per mano dell’Ungheria : Si conclude con una sconfitta il cammino della Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio nel triangolare di Coventry: alla Sky Dome Arena gli azzurri, dopo la convincente vittoria di ieri per 5-2 contro la Gran Bretagna, si devono arrendere all’Ungheria, capace di batterci con il netto punteggio di 6-1. chiuderà il trittico di partite lo scontro di domani proprio tra britannici e ungheresi. L’inizio della compagine italiana è thriller ...

Hockey ghiaccio - l’Italia supera 5-2 la Gran Bretagna in amichevole a Coventry : Inizia con il piede giusto la due-giorni di amichevoli della Nazionale italiana di Hockey ghiaccio che ha dato il via alla sua preparazione in vista dei Mondiali di Slovacchia 2019 (10-26 maggio). Il primo match della Sky Dome Arena di Coventry, Inghilterra, ha visto gli Azzurri superare con il punteggio di 5-2 i padroni di casa della Gran Bretagna. I britannici sono un avversario probante dato che, nella scorsa annata, hanno vinto i Mondiali ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Lubiana schianta Val Pusteria - la serie finale si deciderà in gara-7 : Si va a gara-7 per quanto riguarda la serie finale della Alps Hockey League 2019. L’Olimpija Lubiana, infatti, ha sconfitto con il punteggio di 6-2 Val Pusteria alla Hala Tivoli (davanti a ben 3452 spettatori) e, quindi, ha portato il computo totale sul 3-3. Un bilancio che ha dell’incredibile se si pensa che, in gara-5, gli altoatesini sono arrivati a 24 secondi dal titolo, salvo poi farsi rimontare e sconfiggere all’overtime. ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Valpusteria sbanca a Lubiana - titolo vicino per gli italiani : Serata magica per i colori italiani nel mondo dell’Hockey su ghiaccio: Valpusteria vince gara-4 della finale del torneo europeo di Alps League in casa degli sloveni dell’Olimpija e si porta sul 3-1 nel computo delle sfide vinte, con un match point da giocarsi mercoledì tra le mura amiche. La partita per la compagine azzurra non parte per il verso migliore con i padroni di casa che sbloccano l’incontro al 17′ con il gol ...