Hilary Swank vola nello spazio per Netflix | protagonista e produttrice della nuova serie

(Di mercoledì 8 maggio 2019)continua ad accaparrarsi grandi nomi per le sue produzioni:, due volte vincitrice del premio Oscar, sarà siacheesecutiva di Away, unatv in 10 episodi.Scritta da Andrew Hinderaker, laè liberamente ispirata alla storia dell'astronauta Scott Kelly prodotta dai veterani Jason Katims e Matt Reeves.Jessica Goldberg farà da showrunner, sceneggiatrice eesecutiva di Away, unache racconta la storia di Emma Green (interpretata dalla), un'astronauta americana che deve lasciare suo marito e sua figlia adolescente per andare a guidare un equipaggio spaziale internazionale che intraprende una missione particolarmente ardua.annuncia lacome una storia sulla speranza, sull'umanità e su come abbiamo bisogno l'uno dell'altro per riuscire ad ottenere risultati impossibili.Andrew ...

