Highlights Liverpool-Barcellona 4-0 | VIDEO | gol e sintesi Rimonta epica ad Anfield

Highlights Champions League : Liverpool-Barcellona 4-0. Video Gol e tabellino : Highlights LIVERPOOL BARCELLONA – All’Anfield Road è andato in scena un miracolo calcistico. Gli uomini di Klopp sono riusciti, infatti, a ribaltare il pesantissimo risultato dell’andata, quando tra le mura amiche del Camp Nou la formazione di Valverde si era riuscita ad imporre sui Reds con un netto 3-0. Una finale di Champions League all’apparenza […] L'articolo Highlights Champions League: Liverpool-Barcellona ...

VIDEO Liverpool-Barcellona 4-0 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Doppiette di Origi e Wijnaldum : Incredibile ad Anfield: il Liverpool ribalta il Barcellona ed accede alla finale di Champions League. Finisce 4-0 per i Reds dopo il 3-0 per i catalani del match d’andata: in Inghilterra sblocca il match Origi al 7′ ma i blaugrana reggono. Nella ripresa dilagano gli inglesi: doppietta di Wijnaldum tra il 54′ ed il 56′, ma la rete decisiva è di Origi, che al 79′ manda in paradiso il Liverpool ed all’inferno il ...

VIDEO/ Barcellona Liverpool - 3-0 - : Highlights - 600 gol per Messi. Il primo 14 anni fa : VIDEO Barcellona Liverpool, 3-0,: highlights e gol della partita, disputata al Camp Nou e valida come andata delle semifinali di Champions league.

Highlights Barcellona-Liverpool 3-0 : VIDEO - gol e sintesi. Punizione capolavoro di Messi : Il Barcellona ha sconfitto il Liverpool per 3-0 nella semifinale d’andata della Champions League, i Campioni di Spagna hanno ipotecato la qualificazione all’atto conclusivo del massimo torneo continentale grazie a una rotonda vittoria contro la compagine catalana propiziata dai suoi uomini di lusso: Suarez ha sbloccato il risultato, poi Messi si è scatenato con una doppietta condita da una magia su Punizione che lo ha lanciato verso ...

Highlights Champions League : Barcellona-Liverpool 3-0. Video Gol e tabellino : Highlights BARCELLONA LIVERPOOL – Barcellona virtualmente già in finale al triplice finale. Non c’è stata storia infatti al Camp Nou, dove la squadra di Ernesto Valverde domina il match. Al termine del match il tabellone segna un netto 3-0. Si tratta di un risultato che fa sì che i blaugrana abbiano posto una seria ipoteca […] L'articolo Highlights Champions League: Barcellona-Liverpool 3-0. Video Gol e tabellino proviene da ...

VIDEO Barcellona-Liverpool 3-0 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Suarez e Messi quota 600 stendono i Reds : Questa sera al Camp Nou è andata in scena l’andata delle semifinali di Champions League 2019 di calcio tra il Barcellona e il Liverpool. Sul rettangolo verde catalano si impongono i blaugrana 3-0 grazie alle marcature di Suarez e di Messi (doppietta). Una partita di grande qualità, decisa dalle giocate dei campioni del Barça, con l’argentino che ha raggiunto quota 600 gol con questo club e con l’uruguaiano che ha avuto il ...

Liverpool-Huddesfield 5-0 - gol e Highlights. Doppiette di Salah e Mané : Liverpool-Huddersfield 5-0 1' Keita, 23', 66' Manè, 46', 83' Salah Liverpool, 4-3-3, : Alisson; Alexander-Arnold, 88' Gomez,, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, 74' Shaqiri,, Keita; ...

Video/ Porto Liverpool - 1-4 - : Highlights - i Reds dilagano al Do Dragao : Video Porto Liverpool, risultato finale 1-4,: highlights e gol della partita, ritorno dei quarti di finale di Champions league.

VIDEO Porto-Liverpool 1-4 Highlights - gol e sintesi Champions League. Poker dei Reds e semifinale conquistata : All’Estadio Dragao il Liverpool conquista la semifinale come da pronostico, grazie ai gol di Manè, Salah, Firmino e di van Dijk. Un match mai in discussione nel quale i portoghesi sono risultati inconcludenti, al cospetto di una formazione molto concreta e solida. Per i ragazzi di Klopp, dunque, sarà super sfida al Barcellona di Leo Messi. Il gol di Militao non cambia la sostanza. Di seguito gli Highlights di Porto-Liverpool: GLI ...

Highlights Champions League : Liverpool-Porto 2-0. Video Gol e tabellino : Highlights LIVERPOOL PORTO – All’Anfield Road gli uomini di Jurgen Klopp danno spettacolo ed ipotecano la semifinale di Champions League. I Reds riescono infatti ad imporsi per 2-0 sul Porto riuscendo ad esprimere un gioco ad un ritmo davvero elevato segnando entrambe le reti di questo match nella prima mezz’ora di gioco. La formazione lusitana […] L'articolo Highlights Champions League: Liverpool-Porto 2-0. Video Gol e ...

VIDEO Liverpool-Porto 2-0 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Keita e Firmino prenotano le semifinali : Un gol di Keita al 5′ favorito da una deviazione lusitana, il raddoppio facile facile di Firmino al 26′: con un inizio di gara scintillante il Liverpool stende il Porto e prenota un posto nelle semifinali della Champions League di calcio. Al ritorno in Portogallo i Reds potranno anche perdere con un gol di scarto. GLI Highlights DI Liverpool-Porto 2-0 IL VANTAGGIO DI Keita #Liverpool 1:0 #Porto / #ChampionsLeague / ...

Video/ Bayern Monaco Liverpool - 1-3 - : Highlights e gol della partita : Video Bayern Monaco Liverpool, risultato finale 1-3,: highlights e gol della partita giocata come ritorno degli ottavi di finale della Champions League

VIDEO Bayern Monaco-Liverpool 1-3 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Il tris degli uomini di Jurgen Klopp : All’Allianz Arena il Liverpool di Jurgen Klopp dominano la scena contro il Bayern Monaco e si impongono 3-1 nel ritorno dei quarti degli ottavi di finale di Champions League. La doppietta di Manè e la marcatura di Van Dijk hanno reso vana la rete del momentaneo pareggio di Job Matip. I Reds quindi volano ai quarti con pieno merito, avendo dimostrato la propria superiorità. Di seguito gli Highlights del match di Monaco: GLI Highlights DI ...